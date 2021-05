Facebook veta definitivamente a Trump por el "riesgo de violencia" derivado de sus mensajes

Publicada el 05/05/2021 a las 15:36 Actualizada el 05/05/2021 a las 15:46

El consejo asesor de contenido de Facebook, el órgano independiente que vigila lo que se publica en la red social y sus consecuencias, ha avalado este miércoles el cierre de la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, alegando que con sus mensajes "creó un ambiente donde había un grave riesgo de violencia", informa Europa Press.

Facebook cerró la cuenta de Trump después de que éste alentase a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio el 6 de enero, con un polémico discurso en el que el magnate neoyorquino puso en duda la legitimidad de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

En un primer momento, se trató de una medida temporal, pero esta se hizo definitiva al día siguiente, después de que los seguidores de Trump asaltasen la sede del poder legislativo estadounidense. El consejo asesor de contenido tenía la última palabra y, con una decisión vinculante, ha descartado una posible reapertura de la cuenta.

"El consejo ha concluido que, al mantener una narrativa sin fundamento sobre el fraude electoral y reiterados llamamientos a la acción, Trump creó un ambiente donde era posible un grave riesgo de violencia", han determinado los expertos, que ven un riesgo "claro e inmediato" en los mensajes que publicó a principios de enero el aún presidente.

Consideran por tanto que el cierre de la cuenta estuvo "justificado", si bien afean a la red social que impusiese una suspensión indefinida sin dejar claro cuál había sido el criterio, por lo que plantea que en un plazo de seis meses la empresa "reexamine" esta decisión y decida "la penalización apropiada".

El de Facebook no fue el único veto sufrido por Trump, que también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a la Casa Blanca para ampliar el alcance de su mensaje e incluso realizar anuncios públicos de índole política.

Trump lanza una nueva plataforma de comunicación

El expresidenteha lanzado una nueva plataforma para comunicarse con sus seguidores inspirada en las redes sociales Twitter y Facebook.

La plataforma, llamada Desde el escritorio de Donald J. Trump, presenta vídeos del expresidente y declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), Salvar Estados Unidos. La compañía Campaign Nucleus, una firma digital fundada por Brad Parscale, el exdirector de campaña de Trump, se encarga de llevar la web, informa The Hill.

Sus seguidores pueden registrarse para recibir notificaciones cuando el exmandatariorump lanza una nueva plataforma de comunicación, algo similar al funcionamiento del resto de redes sociales. No obstante, no se puede responder a las actualizaciones que Trump comparta, pero se puede dar un me gusta y compartirlas a través de sus propias cuentas de Facebook y Twitter.

En el apartado Acerca de de la web también se incluye una alabanza a la administración Trump y declaraciones de los propósitos de su PAC, como "estamos comprometidos a defender la vida inocente y a defender los valores judeocristianos de nuestra fundación" o "creemos en la libertad de expresión y en las elecciones justas. Debemos asegurar que se celebran elecciones justas, honestas, transparentes y seguras, donde cada voto legal se cuente".

"Es sólo una manera de comunicación", ha dicho una fuente familiar con la plataforma a Fox News. "Este sistema permite a Trump comunicarse con sus seguidores", ha agregado.