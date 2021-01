Facebook mantiene suspendida la cuenta de Trump y deja la decisión final en manos de su 'Tribunal Supremo'

Tras la salida de la Casa Blanca de Donald Trump, Facebook ha anunciado 24 horas después que la decisión sobre si levantar o no la suspensión de la cuenta de la red social y de Instagram del ya expresidente no dependerá del imperio tecnológico. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg ha remitido el caso a su consejo asesor de contenido o Oversight Board, un órgano independiente que se puso en marcha a mediados de octubre y que funciona como una especie de Tribunal Supremo de la propia plataforma.

Según explica Nick Clegg, vicepresidente de comunicaciones y asuntos globales de la empresa, en un comunicado, el acceso de Trump a su cuenta de Facebook y de Instagram permanecerá suspendido "indefinidamente" hasta que reciban la decisión de este consejo asesor. Inicialmente y "para favorecer la transferencia pacífica del poder", el baneo del mandatario iba a durar hasta la toma de posesión de Joe Biden.

The Oversight Board has accepted a case from Facebook to examine their decision to indefinitely suspend former US President Donald Trump from access to Facebook and Instagram. 1/5 https://t.co/qG6KC6qYDi

"Creemos que nuestra decisión fue necesaria y correcta", defiende el que fuera viceprimer ministro de Reino Unido, sobre la decisión de la empresa de suspender la cuenta de Trump el pasado 7 de enero tras alentar la jornada anterior a sus seguidores durante el ataque al Capitolio de EEUU. "Nuestra decisión de suspender el acceso del entonces presidente se tomó en circunstancias extraordinarias: un presidente de Estados Unidos fomentando activamente una insurrección violenta diseñada para frustrar la transición pacífica del poder", explica Clegg que asegura que se trataron de "un conjunto de eventos sin precedentes que exigieron una acción sin precedentes".

Por ello, también solicitan a este órgano independiente una "observación o recomendación" sobre las suspensiones cuando el usuario es un líder político. La política de Facebook permite que los políticos puedan compartir mensajes libremente y, si incluyen información errónea, incluir una advertencia: un tratamiento que se extiende a "anteriores titulares de cargos públicos". "Hemos opinado que en las democracias abiertas la gente tiene derecho a escuchar lo que dicen sus políticos -lo bueno, lo malo y lo feo- para que se les pueda pedir cuentas. Pero nunca ha significado que los políticos puedan decir lo que quieran. Siguen estando sujetos a nuestras políticas que prohíben el uso de nuestra plataforma para incitar a la violencia", admite Clegg en el comunicado remitido este jueves.

We think our decision to suspend former President Trump was right, but we don’t think we should make these calls on our own. Given the significance, we referred this decision to the @OversightBoard. During review, Mr. Trump’s access will remain suspended. https://t.co/CnMa2PYoDq