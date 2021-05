Israel intensifica sus ataques sobre Gaza lanzando 500 toneladas de bombas y destruyendo un edificio de medios internacionales

Fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que podría haber "cientos" de miembros de Hamás muertos en el bombardeo de la pasada noche sobre instalaciones del grupo palestino en la Franja de Gaza y concretado que se han empleado unas 500 toneladas de bombas en la operación.

En concreto, la fuente ha explicado que se han utilizado 160 aviones de combate F-16 y F-35 para bombardear durante la pasada noche el "Metro", denominación empliada para referirse al sistema de túneles utilizado por Hamás en Gaza. "Podría haber potencialmente cientos" de miembros de Hamás muertos, ha indicado la fuente, citada por DPA y recogida por Europa Press.

Los bombardeos han venido precedidos por un amago de lo que parecía una incursión militar terrestre israelí sobre la Franja de Gaza e incluso la cuenta oficial en Twitter del Ejército israelí ha publicado un mensaje asegurando que había militares israelíes en suelo de Gaza, lo que ha propiciado que la prensa internacional haya acusado a Israel de manipulación.

El amago de incursión ha propiciado que los combatientes de Hamás se refugiaran en los túneles, que posteriormente han sido bombardeados durante una intensa operación de unos 40 minutos. El Ejército israelí asegura que no ha sido una treta, sino un error en la comunicación, y ha subrayado que no hay ningún militar israelí en suelo.

Ataque a las oficinas de medios de comunicación internacionales

El Ejército israelí ha destruido las oficinas de varios medios de información internacionales, entre ellos la agencia de noticias Associated Press o la cadena panárabe Al Yazira en la Franja de Gaza.

El ataque se ha realizado contra el edificio Al Yalá, uno de los más altos del enclave, que había sido despejado porque el Ejército israelí emitió una hora antes un aviso de evacuación al dueño del edificio, Abú Husam. La demolición del edificio, captada por las imágenes de televisión, ha sido posteriormente confirmada por la productora de Al Yazira Liná al Safin en su cuenta de Twitter.

Al Jalaa Building in Gaza City destroyed



Watch the moment the building that houses Al Jazeera and several other international media agencies is flattened after Israeli warplanes target it with multiple missiles.



Again, this is Israel’s “right to defend itself”. pic.twitter.com/gqdsi9NqQg