Más de 180 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel sobre Gaza, 52 de ellos menores

Al menos 181 palestinos han muerto en Gaza, 52 de ellos menores de edad, desde el inicio de los bombardeos israelíes en represalia por el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, según el último balance del Ministerio de Sanidad palestino que recoge Europa Press. Además, el balance incluye 1.225 personas heridas.

En el balance se incluye a 26 personas fallecidas en las últimas horas en Gaza debido a los bombardeos de la noche del sábado al domingo que han destruido dos edificios. La mayoría de las víctimas de esta pasada noche eran civiles y entre ellas hay dos médicos, uno de ellos identificado como Ayman Abú Auf, empleado del hospital. Además han sido bombardeadas las carreteras que comunican el hospital de Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, según el testimonio de vecinos y periodistas presentes en el lugar citados la cadena de televisión panárabe Al Arabiya.

Las propias autoridades palestinas han advertido de que la cifra podría aumentar como resultado de los trabajos de desescombro en las decenas de edificios destruidos en los bombardeos de la aviación y la artillería israelí.

El Ejército israelí, por su parte, ha informado de ataques de la aviación sobre once plataformas de lanzamiento de cohetes y una célula de Hamás en Jan Yunis durante la mañana del domingo. Además, las autoridades de Israel han denunciado un intenso fuego de cohetes sobre Nebiot, Ashdod y Ashkelon, sin que por el momento haya noticia de daños personales.

Mientras, en Cisjordania son ya doce los palestinos muertos desde el inicio de la escalada violenta tras el fallecimiento este domingo de un adolescente palestino de 15 años que fue tiroteado en Nablús por el Ejército israelí el pasado miércoles, según ha informado el Ministerio de Sanidad palestino.

Israel, por su parte, ha confirmado al menos una decena de ciudadanos fallecidos durante la campaña de lanzamientos de cohetes de Hamás, el último de ellos el sábado, identificado como un hombre de 55 años que recibió el impacto de uno de estos proyectiles en la localidad de Ramat Gan.

Amnistía Internacional pide que se investiguen como posibles crímenes de guerra

La ONG Amnistía Internacional ha pedido este domingo al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue como posibles crímenes de guerra los bombardeos israelíes en Gaza, en particular los efectuados sobre el campo de refugiados de Al Shati y contra el edificio Al Yalá, este último alojamiento de las oficinas de varios medios de información internacionales y destruido el sábado en un ataque aéreo previo aviso.

"El Tribunal Penal Internacional debe investigar el ataque sobre el campo de refugiados del sábado. Los ataques directos contra los civiles son crímenes de guerra", ha recordado la organización.

2/2 The Israeli attack on al-Jalaa building destroying homes & @Aljazeera & @AP offices must also be investigated as a war crime. The strike fits a pattern of Israel’s collective punishment of the Palestinian population.