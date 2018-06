Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España: un diálogo con el futuro

ODS 1. Pobreza y exclusión

ODS 2. Hambre, seguridad alimentaria, mejora de la nutrición y agricultura sostenible

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ODS 4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad

ODS 5. Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y de las niñas

ODS 6. Agua y su gestión sostenible

ODS 7. Energía asequible, segura y sostenible

ODS 8. Crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo pleno y trabajo decente

ODS 9. Infraestructuras resilientes y fomento de la innovación

ODS 10. Reducción de la desigualdad en y entre los países

ODS 11. Ciudades sostenibles

ODS 12. Consumo y producción sostenibles

ODS 13. Cambio climático y sus efectos

ODS 14. Protección de los océanos y de los recursos marinos

ODS 15. Bosques, desertificación y diversidad biológica

ODS 16. Sociedades pacíficas e inclusivas, justicia e instituciones eficaces

ODS 17. Cooperación al desarrollo y Alianza Mundial para el desarrollo sostenible

¿Qué es lo que vamos a hacer en este espacio?

¿Podemos identificar y definir la senda de progreso de la humanidad?



¿Es posible ahora medir el progreso de los pueblos con criterios universales para todos?



¿Avanza España por la senda del desarrollo? ¿Es sostenible ese camino?



¿Se está preparando España para mejorar la calidad de vida de los españoles en el futuro, es decir, reducir la desigualdad, proteger el medio ambiente sano, con menos incendios, más trabajo digno, ríos limpios, ciudades sostenibles, buena educación, medio rural vivo, energía limpia, economía eficiente, ecosistemas sanos y espacios costeros vivos?



¿Se dirige España hacia una economía verde, circular y descarbonizada?



¿Avanzamos en España hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las firmas de la Agenda 2030 de la Cumbre de Nueva York (sostenibilidad) y del Acuerdo de París (clima) en 2015?

La sostenibilidad en España

Una nueva forma de mirar el mundo

Podemos no sólo imaginarlo —tecnologías, máquinas, robot, nuevos servicios, necesidad de nuevos pactos sociales de gobierno, etc.— sino medirlo en el clima, la biodiversidad, la demografía, en el deterioro del territorio, en las condiciones de vida de las familias, en la evolución de las ciudades y en la cultura que ha de dilucidar los nuevos retos de la modernidad.Ello da lugar a un nuevo relato de la historia que será por primera vez. Este relato lo tenemos que construir entre todas las culturas mediante un proceso de superposición del caminar común, de los encuentros y desencuentros, de los éxitos y de las catástrofes de cada civilización. Cada cultura ha de construir su propio relato, ya que cada una de ellas contiene, en su diversidad, las respuestas a cuestiones esenciales para la supervivencia de la humanidad.La realidad del desarrollo de cada sociedad se puede representar en un espacio de 17 dimensiones, las 17 columnas sobre las que se cimienta el desarrollo de cada sociedad. Se trata de diecisiete variables a considerar para entender la realidad de una nación y sus procesos de cambio cara al futuro. En ello consisten los 17de la Agenda 2030 que propuso Naciones Unidas, que analizaremos y diseccionaremos en este espacio.Imaginar el futuro de España hoy es posible. Os invitamos a entrar en ese juego.Lo que queremos hacer es crear un rincón para pensar, contemplar el mundo y considerar sus tendencias de cambio para imaginar el futuro,(que nos dan una imagen del mundo como un gran caleidoscopio de cristales de colores que reproducen las simetrías de los espejos que forman el tubo por el que se mira) o de los saturados círculos de la industria cultural de la ciencia ficción. Y desde esta contemplaciónSe trata de hacerpara las tertulias, los enseñantes, los clubs de debate de cualquier tipo. Debería tener como objetivo crearpara vislumbrar esa estrella palpitante de futuro.Además de los informes, llenos de datos y de consideraciones sobre las relaciones de las variables con el bienestar social o con la política,El futuro acompaña al tiempo presente, a la práctica cotidiana, tendiéndole el espejo de todos sus errores.Nuestra incomprensión sobre el funcionamiento del sistema actual es consecuencia del diálogo que entablamos con él. Diálogo en el cual uno de los interlocutores hace oídos sordos a lo que dice el otro.Todo el mundo habla, opina, alaba, se queja, se ilusiona o se defrauda. Pero menos se esfuerzan en comprender de qué se está hablando. Vaya paradoja: cuanto más nos esforzamos por responderle al futuro, éste nos parece más difuso e inestable. Hace falta sentar las bases de una conversación concreta. Uno no puede hablar con claridad con alguien si a la pregunta: ¿Hace frío?, el otro contesta: Tomates y patatas.de aquello que queremos entender.¿Qué queremos preguntarle al futuro a nivel colectivo? No estamos hablando aquí de adivinanzas zodiacales ni de pronósticos amorosos, sino del significado de nuestros días y su continuidad. Si, por ejemplo, organizáramos esta conversación con el futuro en temas bien definidos, podríamos construir un debate que, a la larga, produjera un ritmo más nítido en nuestra interacción.sin que uno se considere más relevante que otro. Sin jerarquías, pero con estructuras.Todos los grandes temas relativos a la sustentabilidad están interconectados y responden a un funcionamiento global en el que las causas y efectos de uno alteran las condiciones de otro.Así como no se puede entender cabalmente un tema como la discriminación sin hacer referencia a la pobreza, la educación, la industria y numerosos efectos de otras ramas que la afectan indirectamente.El relato a construir debería ser un guiño al lector para incitarle a pensar por su cuenta, por encima del artículo de actualidad, de la espuma de los días. Se trata de, ni de convencer a la opinión o a los políticos, sino para entender lo que pasa con el desarrollo en España. Admite, supone e incluye todos los soportes y medios de expresión.El análisis que os ofrecemos aborda algunas de las preguntas esenciales para asegurar la supervivencia de la especie:En el caso de un país como España es posible interpelar al futuro consultando, no a un psíquico ni a un brujo, tampoco opiniones aisladas ni promesas vacías de campañas políticas, sinoTodos dicen o piensan que las cosas en España(la comida, la cultura, los paisajes, la infraestructura)(incrementa el costo de los servicios, no hay trabajo, cada vez alcanza para menos). Sin embargo, estos argumentos, por muy ciertos que puedan ser, resultan desconfiables. Por lo que es importante saber. Este es el caso de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030que propuso la ONU.Desafortunadamente, tras una evaluación de tres años, se ha observado que España incumple quince de estos diecisiete objetivos. Las circunstancias de cada uno pueden observarse en, para el cual fueron valorados más de cien indicadores sugeridos por Naciones Unidas y la Unión Europea.El Observatorio de Sostenibilidad es una entidad independiente y sin ánimo de lucro, integrada por ecólogos, ingenieros, economistas, geógrafos y sociólogos que realizanSe trata del informe con mayor número de datos constatables y el único en su tipo que analiza tendencias. Por lo que se puede afirmar que sus resultados trazan una radiografía de la sostenibilidad en España. Con base en sus resultados, si tuviéramos que responder a la pregunta:Pero no basta con lamentarse y mirar hacia otro lado. Lo más interesante de estas iniciativas es que resulta posible profundizar en cada uno de sus indicadores y buscar una respuesta concreta para enmendar el rumbo y garantizar un país sostenible en un futuro no muy lejano. Por desgracia, este tipo de textos cuentan con un millón de datos y estadísticas, producto de años de investigación, que en ocasiones son soporíferos para el público no especializado.Es por eso que en las próximas semanas difundiremos una serie de artículos que expliquen, letra por letra, la situación de España en relación a cada uno de los diecisiete objetivos planteados por la ONU, para entender a detalle el funcionamiento del país y darnos cuenta deCuando se trata de los 17 0DS de la agenda de Naciones Unidas para cumplir con los objetivos para 2030,Desarrollo es el concepto que evalúay las oportunidades que ofrecen –la sociedad y el territorio– para el sustento y la realización personal de sus ciudadanos. Mide la calidad de vida. Su significado va más allá del término crecimiento (puede haber desarrollo sin crecimiento) y tiene en cuenta los límites que ofrece el territorio para la conservación de la vida y el mantenimiento de los recursos estratégicos., que tanto atormentó a la modernidad al constatar que la senda del progreso que ofrece la ciencia trae consigo, también, la destrucción de parte del mundo que conocemos, ya que, ahora, los nuevos avances tecnológicos permiten establecer mecanismos de evaluación previa de los proyectos paray evitar catástrofes al aplicar los nuevos descubrimientos científicos y los avances técnicos.Sostenible es el calificativo que resulta de determinar simanejable desde el sistema de gobernanza. Contando con las restricciones ambientales y de uso de recursos materiales y técnicos de la sociedad.Desde estas premisas,(a pesar de que en este país tiene una connotación franquista y urbanística poco grata), puesto que alcanzar el desarrollo es la meta que buscan las naciones, las empresas, las familias y las personas. Por ello, porque el desarrollo es la vida misma: nacer, desarrollarse, reproducirse y morir.Algunos confunden desarrollo con, en la economía globalizada y en más consumo para todos. Pero. No se puede imaginar un mundo en el que se generalice el nivel de consumo que tienen las sociedades avanzadas.Precisamente el desarrollo sostenible se caracteriza por considerar otros aspectos muy diferentes al simple crecimiento;La realidad, vista a través de la evolución de los 17ODS, es la nueva forma integrada de comprender el mundo.Y ello permite evaluar la eficacia de las políticas de gobierno y establece recomendaciones para el futuro. Por ello significa un avance sobre las formas clásicas que teníamos para evaluar la evolución de las sociedades: sólo si la evolución de los 17 ODS sigue la senda de mejora –en las naciones, en los territorios, en los pueblos, en las empresas y en las familias– podemos esperar un futuro mejor.Esta senda de desarrollo sostenible implica sujetar las pasiones humanas, que hasta ahora han condicionado la historia del mundo, para conducirlas hacia un bien superior, e implicaLa ambición que mueve el crecimiento económico del capital y la lucha por el poderLa igualdad de todas las personas y la solidaridad, que movilizan a los agentes del progreso social, han de ser reconocidos como los motores principales del desarrollo de los pueblos y ser protegidos por ello. La sensatez que aconseja administrar los recursos estratégicos con cautela, respetar los límites del medio y cuidar de la vida en la tierra debe de ser reconocida como el buen método de evaluación de las opciones políticas. Y la prudencia y la cooperación se han de considerar como normas universales de buen gobierno.Algunos pensarán que pedirle este cambio al mundo es "pedirle demasiado". Pero las evidencias sobre las perspectivas de la evolución del sistema mundo son contundentes e inapelables:. Es decir, soluciones inteligentes y sostenibles o el colapso.