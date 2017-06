Montoro y su amnistía nula y anticonstitucional

Querido Montoro, ministro de mis entretelas, te habrás quedado cuajao’ al enterarte de que el Constitucional ha anulado tu generoso indulto fiscal de 2012 . Además ha emitido una sentencia muy dura contra la decisión gubernamental de aprobar la amnistía: “supuso en la práctica legitimar el fraude fiscal”.Traducido al lenguaje 2.0:. Muy fan.¿He dicho amnistía? Meeeec. Error. No fue amnistía, que te duele la boca de decirlo: “fue una regularización tributaria extraordinaria, en condiciones diferentes de una regularización ordinaria” . Y dos huevos duros.¿Y quiénes se beneficiaron de la decisión que ahora tumba el Constitucional? 31.484 contribuyentes . Conocemos esa cifra, que parece un número del sorteo de cupón de la ONCE, peroporque el gobierno del que formas parte, la tiene a buen “recaudo” je,je,je...Al ser fan de Juego de Tronos , como reconociste en el Congreso, no querrás hacer spoiler, normal. Pero es paradójico que podamos contemplar el dedo incorrupto de Santa Teresa con toda facilidad y, sin embargo, resulte tan complicado vislumbrar los nombres de esos pecadores perdonados. ¿Acaso teméis que entremos en éxtasis?El PSOE ya ha pedido la lista de los treinta y tantos. ¡Qué nervios! Aunque lo cierto es que conocemos algunos nombres propios. Y es que parte de ellosde las más exitosas de nuestro país. Recordemos a algunas de estas celebrities.: “El tesorero más dicharachero de Génova”.: “El padre del milagro del PP tinto”.: “El batracio de Valdemoro”.: “El gondolero del Canal de aguas turbias en Latinoamérica”.: “Los vástagos del Dalai Lama catalán”.: “El exasociado del duque empalmado”.No me digan que no queda chulo este cartel para una peli: The Ocean’s seven.¿Y para qué nos sirve conocer esta noticia a los ciudadanos que hacemos cada año nuestra declaración del IRPF? Pues, fundamentalmente, para ser felices. Como saben,. ¿A que mola?Claro, ¡cómo iban a cometer semejante crueldad con estos figuras internacionales! ¿Ahora que son campeones, les van a anular el gol que nos marcaron a todos? ¡Ni hablar!A esos elegantes evasores, que¡sin intereses ni recargos, oiga, que me lo quitan de las manos! la sentencia no les afecta, o sea, para nada. Esos caballeros trajeados que se marcaron un Leticia Sabater y, gracias a una sencilla operación del cirujano Montoro, recuperaron la virginidad fiscal, no van a tener que devolver ni un euro. “La vida puede ser maravillosa” decía el entrañable Andrés Montes...El equipo azul, con Montoro a la cabeza como abanderado, benefició a esta colección de patriotas,se saltó con pértiga su obligación de garantizar que todos los ciudadanos declaren como corresponde y pasó olímpicamente de cumplir con aquello tan propio de Rajoy: “hay que hacer lo que hay que hacer”. Y ahora,Dice Méndez de Vigo , el ministro portavoz, que el gobierno se vio obligado a hacer la amnistía para evitar el desastre del rescate. Rafael Hernando, el portavoz parlamentario, reconoce que se equivocaron, que... Y, por si fuera poco, de los 40.000 millones que afloraron,y no los 2.500 millones que tenían previstos . Me cachis.Conocida la decisión del Constitucional, el PSOE ha impulsado la reprobación de Montoro , veremos en qué acaba. A los ciudadanos nos queda una bonita sentencia para enmarcar –dicen que especialmente dura debido al despecho de Ollero– que dice así: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. Todo queda en una bronca al Ejecutivo y los amnistiados que se tomen una copa a nuestra salud. ¡Viva el vino! Por lo que respecta a ustedes, ánimo y feliz declaración del IRPF. “Impuesto sobre la renta que no pagan los frescos”.Se abre el telón, se ve a treinta y tantos mil amnistiados, que se acogieron a un, que no tendrán que devolver ni un euro al fisco. ¿Cómo se llama la película? Evasión y Victoria.