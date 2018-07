Juego de Tronos en RTVE

Publicada el 02/07/2018 a las 09:29 Actualizada el 02/07/2018 a las 09:30

Guerra de filtraciones

Una ofensa a la lucha por un servicio público independiente

El periodismo de partido no es periodismo

Paréntesis: periodistas en un partido, ¿breve anomalía histórica?

Juego de Cromos: candidaturas quemadas, vínculos rotos

¿Cómo elegir a un presidente para RTVE? Proyecto, proyecto y proyecto

No, no es que la televisión pública haya comprado los derechos y vaya a emitir la próxima temporada de intrigas palaciegas. Les hablo de la triste batalla de poder que están ofreciendo los partidos a la hora de elegir presidencia para la radiotelevisión pública española, con lospor el camino.Les pongo al día en un párrafo. El nuevo gobierno aprobó un Real Decreto para elegir la presidencia temporal de RTVE de manera urgente por mayoría parlamentaria simple. De este modo, Pedro Sánchez frenaba la estrategia con la que Ciudadanos pretendía mantener RTVE bajo control del PP . Se abría así el plazo para encontrar candidatos y candidatas a presidir la corporación de manera interina hasta el lanzamiento del concurso público. Hace falta el visto bueno de cuatro grupos parlamentarios. Quien salga elegido, si lo hace bien, tendrá muchas papeletas para luego ganar el concurso.Una semana después, comienzan los tiros de fogueo para promocionar y quemar candidatos en la plaza pública. Empezaría El País anunciando que el exdirector del diario generalista en papel más leído de España, el gratuito 20minutos, “se perfila como candidato”, sin citar ninguna fuente. Un titular que, por cierto,(quiero imaginar la voz de Sol ordenando esa corrección).Después sería el blog de Eduardo Inda, OKDiario, quien haciendo gala de su sempiterno machismo ramplón anunciaría que un par de señores planeaban colocar a la directora del digital con más seguimiento en redes, como si fuera una candidata-florero. El esperpento culmina con Pablo Iglesias anunciando en Antena3 que se ha llegado a un acuerdo con el PSOE para proponer al jefe de Política del segundo diario digital más leído, como Presidente de la corporación. En Podemos la mayoría lo celebraba pero. Qué mejor imagen del nivel de ensimismamiento al que ha llegado esta formación.Muchos profesionales de la comunicación se quejaron del bochornoso intercambio de cromos y de sus consecuencias para la lucha por recuperar la credibilidad del servicio público. Saber qué filtraciones ha hecho PSOE y cuáles Podemos es lo de menos, en este caso. Tampoco son los nombres propuestos lo que han motivado las quejas. Es el proceso en sí lo que ha indignado al personal, que sepor encima del criterio profesional.Lo que parecen no entender es que hemos pasado seis largos años denunciando la toma de control de RTVE por parte del PP, que puso a dedo como presidente a un columnista de La Razón, que a su vez nombró como jefe de Informativos al jefe de Opinión de ese La Razón (otro día hablaremos de la agencia pública EFE, hoy dirigida por un exdirector de La Razón, excelente escuela de periodismo, al parecer). Parecen no entender que, que no va a salir bien así.Llevamos años peleando la independencia. Hemos logrado pronunciamientos históricos, proposiciones de ley, un debate mediático como nunca había habido y finalmente una nueva ley, con sus defectos y virtudes. Ya en 2015 lanzamos la campaña por el #ModeloBBC (concurso público, sistema de contrapesos y controles, participación social, transparencia, etc.). Ha costado muchísimo trabajo lograr que todas las fuerzas firmaran su compromiso con el concurso público, un primer pasito. Cada paso en la dirección de devolver a RTVE su reputación y credibilidad ha requeridode mucha gente implicada: trabajadores, colectivos, expertos, periodistas, académicos, activistas, etc.Después de todo ese camino, los fogonazos de esta negociación de despacho han sido un jarro de agua fría que invita a muchos a dar por imposible la lucha por la independencia del ente., tan repetido en 2013 y 2014. Entre los trabajadores y trabajadoras, y los colectivos de expertos implicados, cundían expresiones de desconsuelo y rabia. Hasta el punto de que se lanzó un doble hashtag: #noseenteran Con ello, no se pretendía rechazar a los candidatos, sino el modo y los criterios con que se estaban eligiendo. La gente que pide independencia no es ingenua, no es que crea religiosamente en la posibilidad de una neutralidad exquisita y una objetividad perfecta. Es que han estudiado y comprobado en referentes autonómicos o europeos que ciertas estructuras y procesos favorecen márgenes mucho más amplios de independencia y profesionalidad, mientras que otros tan solo incendian el ente en sentido opuesto.La negociación ha sido torpe por varios motivos. Vaya por delante el reconocimiento a los candidatos, tanto Ana, como Arsenio, como Andrés, son excelentes periodistas del más alto nivel que han demostrado con creces su capacidad, su valentía y su compromiso con lo público. Ellos son los, pues el público suele dar por hecho que cuando un partido propone a un periodista es porque este es “suyo”.No es así, no son de nadie, pero efectivamente este tipo de filtraciones es un varapalo a la reputación de los profesionales. Tanto que A. Pardo ha preferido dejar bien claro a través de su cuenta de Twitter que vota a Pacma desde hace años. Nada nos hace tanto daño a los periodistas como que se nos vincule directamente con opciones partidistas, por motivos evidentes. Los partidos son máquinas de disputar poder para diversos fines. El periodismo es (o debería ser) el ejercicio de vigilar, controlar y denunciar al poder para defender el interés general, especialmente el de los más desprotegidos. A veces coinciden en sus denuncias, pero son actividades muy diferentes., pero el proceso ha hecho pensar a mucha gente precisamente lo contrario.Es por esa dificultad que fuimos pocos quienes nos animamos a crear el Círculo de Periodistas y Trabajadores de Medios de Podemos , hace cuatro años, para pelear por una reforma de las leyes de comunicación en España. Sabíamos que pagaríamos un precio, pero también eran otros tiempos, la ola de ilusión nos reconectaba con la estela del 15M, romper con el diktat financiero parecía al alcance de las manos, y algunos se atrevieron a dar el paso.Sin embargo, como le ha ocurrido al resto de círculos sectoriales del movimiento-partido (cada vez menos lo primero y más lo segundo), el ninguneo sistemático y la carrera burocrática de obstáculos (validación, activación, reenvío de DNIs, etc.)con intención de echar una mano. Hoy no queda prácticamente ningún círculo sectorial con actividad real, fueron pasto de la selección adversa. En todo caso la experiencia valió la pena, y si mañana disfrutamos de una RTVE más independiente gracias al concurso público, no duden de que se debió a un puñado de valientes que se jugaron su puesto y su reputación sin otro interés que incidir en la agenda de Podemos para lograr la Ley aprobada en 2017. Lo hicieron no con el apoyo, sino pese al ninguneo de la estructura del partido.Eseno es nuevo: siempre ha ocurrido que los aparatos miran con recelo a quien llegue con una carrera ya hecha, más aún si pretende seguir con ella y que su pan no dependa del partido. Se premia la fidelidad por encima del criterio. Y claro, quien más inquebrantablemente fiel se muestra (palmero, en realidad) es quien confía ciegamente en el líder porque no tiene elementos para formarse un criterio propio, o bien no se atreve a expresarlo dado que su pan depende de cuán fuerte aplauda. Por eso tradicionalmente la intelectualidad ha vivido en los márgenes de los partidos, más que en su interior. Vieja historia, lo nuevo hubiera sido inventar otros caminos.Estábamos en que el candidato de consenso se enunció en un programa matinal, y duró poquito. No sé si fue por desconocimiento o falta de previsión, pero un líder político debe saber que al anunciar el nombre del candidato de esa manera en una televisión privada. Los trabajadores mostraron rechazo (al proceso) y los partidos cuyo apoyo imprescindible no había sido aún negociado tardaron minutos en mostrar el suyo. Una pena.Pero es que, aunque el periodista en cuestión llegue finalmente a la Presidencia, merece hacerlo sin el dedo señalador de ningún político en su cogote, pue ese estigma le impediría de facto acometer las tareas necesarias (esto lo sabe cualquiera que haya palpado sobre el terreno la lucha del lazo naranja en defensa del servicio público de radiotelevisión).Por eso los trabajadores y muchos periodistas se quejaron, y yo también expresé mi decepción en redes. El resultado fue mi desvinculación final del partido-poco-movimiento. Ya había dimitido como coordinador de políticas mediáticas en 2016, tras las elecciones, porque entendía que, con previsión, coordinación y equipo. Seguí apoyando entre clase y clase a mi sucesor, Pedro Gómez , activista incombustible de los que hay uno entre un millar, en la lucha por materializar la propuesta de concurso público a través de la Comisión Parlamentaria de RTVE. Pero mi tuit de ayer supuso la liquidación inmediata de ese grupo en Telegram, lo que para mí supone el cierre definitivo de una etapa. A partir de hoy escribo desde otro lugar. En realidad, les confieso, hay más alivio que duelo.Permítanme una apreciación algo impropia: si es verdad que el PSOE ofreció a Juanma del Olmo y Noelia Vera (Podemos) la figura de Arsenio, entendería que la negativa fuese por falta de experiencia en alta gestión (hablamos de 6.000 trabajadores) o en el sector del audiovisual, o por desconocimiento del ente,. La no aceptación por cuestiones de línea editorial o falta de independencia, a mi juicio, estaría injustificada.No sé si lo conocen los negociadores, pero Arsenio es quizá el único directivo de un medio en papel que se ha atrevido a plantar cara a la mafia de la publicidad institucional en España , ese cambalache con que los gobiernos del PP, PSOE, PNV y CiU han generado sus propios aparatos mediáticos inyectándoles dinero público. Su ponencia en el congreso Newsocracy , organizado por la PDLI , fue un ejemplo de su visión valiente, renovadora y crítica del sistema español de medios, comprometida con su reforma. Un somero análisis de la cobertura que su diario hizo de las elecciones de 2015 y 2016, muestra una línea informativa progresista y de calidad, pero crítica también tanto con PSOE como con Podemos cuando ha hecho falta. En resumen, una posibilidad real hubiera sido dar un discreto sí y dejar que PSOE asumiera los costes de convencer a independentistas y resto de actores.. Eso es de tibios.En todo caso, se están lanzando muchas consignas desde diferentes partes sobre qué criterios debe cumplir el futuro Presidente o Presidenta. Que debe conocer bien la casa, que debe tener un expediente intachable, experiencia de gestión en el mercado audiovisual y de las telecomunicaciones, etc. Sin duda que esos serían buenos avales –aunque tampoco a la corporación le viene mal aire fresco, ahora que no nos oyen– pero hay un criterio que resulta para mí definitivo:No olvidemos que para ganar el concurso público dentro de unos meses, los expertos elegidos valorarán tanto el perfil como el proyecto. La radio y televisión están en un momento de impasse histórico, en el que las audiencias se trasladan a pantallas móviles, vídeo bajo demanda, consumo interactivo, etc. Los costes de producción se abaratan, la ciudadanía reclama transparencia y participación, se arrastra un problema histórico de control político, llega el segundo dividendo digital y la nueva directiva europea. Es hora de hacer prospección e investigación, rondas de consultas, comparativas con referentes internacionales, lo que RTVE necesita más que el comer, no es solo un presidente o presidenta progresista que le quite paletadas de caspa y de una lección de pluralismo: necesita un proyecto técnico sólido y ampliamente aprobado entre expertos, contribuyentes y trabajadores.Para dirigir los informativos hará falta un periodista, claro, pero no olvidemos que la misión del ente tiene que ver también con la cultura, el entretenimiento y la educación, y con el Derecho de Acceso que la constitución reconoce a la ciudadanía. Para gobernar todo eso y llevar el servicio público desde su actual dique seco hacia buen puerto y por rumbo seguro,en el marco europeo y un demostrado compromiso activo en defensa de lo público.Perfiles así hay en España, basta consultar a expertos, todos conocemos más de uno, pero no se van a someter al Juego de Cromos alegremente, porque si no, no serían perfiles así. Espero que estén ahora mismo preparándose para explicar las líneas maestras de su proyecto para coser las brechas que Rajoy ha dejado dentro la corporación, salvarla de la guillotina y devolverle su dignidad y su función primordial en democracia. Se lo agradeceremos profundamente.