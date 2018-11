Quién presiona a la justicia

Publicada el 03/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 02/11/2018 a las 22:58

Ya conocemos losen las causas abiertas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional contra los principales dirigentes independentistas. Quien se tome la molestia de leerlos, y de repasar algunos hitos anteriores de este proceso, quizás afronte con cierta perplejidad los, muy especialmente en lo referido a la crisis constitucional abierta desde Cataluña.Sirvan estos apuntes simplemente para interrogarnos sobre lay para denunciar laconvirtiendo cualquier discrepancia, por fundada que esta sea, en una, en una “rendición ante el independentismo” o directamente en “golpismo”.La Fiscalía General del Estado mantiene la tesis que viene defendiendo desde hace un año, y acusa a los políticos independentistas de rebelión, desobediencia grave y malversación de fondos públicos, con peticiones de cárcel que oscilan entre los 16 y los 25 años. Para leer el escrito pinche aquí . Comprobará que el ministerio público sostiene que “el plan secesionista contemplaba la–ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación–…” Leída la descripción de los hechos que se relatan en el propio escrito, y teniendo inevitablemente en cuenta lo que uno mismo ha podido ver, escuchar y leer sobre lo ocurrido, cada cual concluirá si a su entender ha existido o no esa “violencia necesaria” para liquidar el Estado español y para adjudicar a sus autores el delito de rebelión. (Obviamente la ‘verdad judicial’ será dictada en su día por los tribunales con la obligación de ser acatada, que no compartida).sobre este punto. Y no sólo porque más de un centenar de expertos en Derecho Penal o un expresidente del Supremo y del Constitucional comono vean base suficiente para la acusación de rebelión, incluso les parezca “problemático” sostener la de sedición. Es que la magistrada, que investigó en la Audiencia Nacional los mismos hechos que su colega del Supremo Pablo Llarena, descartó la rebelión al considerar que, y se ha desatado un vendaval de reproches e insultos por no haber incluido la rebelión. Poco importa que en febrero, cuando se personó en la causa, lo hiciera por malversación , como es lógico en su papel de defensa de los intereses de la Administración General del Estado paraen la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es cierto que en agosto la titular del órgano,, remitió un escrito de una sola página a la Sala Segunda del Supremo dando su “conformidad” con el auto de conclusiones del sumario de Pablo Llarena del 9 de julio por el que instaba a la “apertura de juicio oral por la presunta comisión de los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos”. Ese “conforme”, por mucho que así lo consideren quienes denuncian ahora uncomo pago a presuntos acuerdos secretos con los independentistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos. En todo caso, existe la misma base para sostener esa tesis que para observar un “cambio” de la Abogacía en el sentido contrario:. (Por cierto, quien se tome la molestia de leer el escrito ( pinche aquí ), verá que en la página 53 se explica que hay. Sobre la desobediencia grave hay poco que objetar, puesto que los independentistas desobedecieron sin disimulo las órdenes del Constitucional a la vista de todo el mundo).En una causa penal, y más de la relevancia de la que nos ocupa, el papel de la Abogacía del Estado como acusación es secundario. Bastaría con que pudiera probar lo que el ministro Cristóbal Montoro negó reiteradamente : que se usó dinero público para sufragar costes relacionados con el ‘procés’. El peso fundamental de la acusación (no el único, porque también está Vox) lo lleva la Fiscalía. Hace ya dos semanas que en pinche aquí ), por más que desde el PP, Ciudadanos y todas sus baterías mediáticas proclamaran que lo haría para. Nuestras fuentes apuntaban un argumento sólido: no ha ocurrido absolutamente nada desde agosto que justifique un cambio en la acusación. De producirse, sería al final del juicio oral, cuando el ministerio público tenga que redactar sus conclusiones definitivas, después de escuchar los testimonios y de observar las pruebas presentadas por todas las partes en la vista. Las mismas fuentes consideraban (y consideran) posible que en esa última fase,, cuya pena máxima sería de siete años y medio.En el terreno político, parece importar muy poco el debate jurídico. Pese a que la Fiscalía mantiene sus posiciones y la Abogacía del Estado va más lejos que cuando se personó en la causa, la primera reacción del PP y Ciudadanos ante los escritos conocidos este viernes es la que consiste en darse la razón a sí mismos: el Gobierno presiona a la justicia de forma intolerable y. Ellos, y sus brazos mediáticos, poseen al parecer el privilegio de otorgar carnés sobre respeto a la división de poderes y patriotismo. Por resumirlo: ellos pueden proclamar desde el minuto uno que ha habido rebelión, que sus promotores merecen las penas más altas, que no cabe la libertad condicional, que incluso convendría elevar las condenas hasta la prisión permanente revisable, etcétera, etcétera.. Quienes cometen, sin embargo, la osadía de discrepar, ya sean penalistas, expresidentes del Supremo, expresidentes del Gobierno ( como Felipe González ) o simples juristas o periodistas, lo que ejercen es. Y son además cómplices de “los golpistas”, porque no olvidemos que lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre en Cataluña. Ni siquiera “contra el Estado”, sino “de Estado”. Sin tiros y sin tanques, pero “golpe” al fin y al cabo. En la banalización del lenguaje empieza precisamente el deterioro de la democracia (sugerente y recomendable el último ensayo desobre esa manipulación).Hay una ley no escrita que sigue cumpliéndose a rajatabla: la de las expectativas creadas. Quienes vienen proclamando la ilegitimidad de este gobierno y la existencia de un pacto espúreo con el independentismo,. No les basta con la sedición, con la conspiración para la rebelión ni con la prisión incondicional eternizada. No les importa que finalmente. Siempre les quedará el eficaz refugio del (falso) patriotismo.Nos queda ya poco margen para la sorpresa en las actitudes políticas, y aun así nos pasma el cuajo con el quese permite acusar al prójimo de presionar o interferir en la labor de los tribunales. ¿Cómo habrá que definir entonces lo que su compañera y patrocinadoray su marido hicieron para obstaculizar la investigación de la Gürtel con la inestimable ayuda del excomisario Villarejo?