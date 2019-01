Así ha cambiado la información en TVE

info Libre

- ¿Tuviste conocimiento de la existencia de ese comunicado a la hora de elaborar la pieza denominada "DIRECTOR DGT y RACE"?



Sí, tenía conocimiento del comunicado y se lo comuniqué a mi adjunta del área. Yo pensaba incluirlo en la pieza y a ella le pareció bien. Por eso, pedí a grafismo que hiciera un destacado del comunicado.



- En caso afirmativo, ¿consideraste informativamente relevante ese comunicado?



Sí, porque la AUGC pedía la dimisión del director general de Tráfico y denunciaban la falta de personal en carretera. Aseguraban que se podrían haber hecho mejor las cosas si su plantilla no estuviera, según ellos, con menos agentes de lo que corresponde.



- ¿Te planteaste la posibilidad de incluirlo en tu pieza?



Como he dicho antes, sí.



- ¿Por qué finalmente no lo incluiste?



Cuando fui a edición, la editora y la editora adjunta me dijeron que mi pieza era DGT y Race. Sólo querían la visión de Tráfico y de los conductores (a los que el director de Tráfico había acusado en un primer momento del colapso en la AP-6).



- Hemos observado que la pieza, que leías, no llevaba tu firma. ¿La retiraste de manera voluntaria? ¿Por qué motivo?



La pieza la realizamos entre dos compañeras. A las dos nos parecía que había que incluir las críticas de la AUGC, ya que el papel de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera es fundamental y dependen directamente de la DGT. Al ver que la opinión de la AUGC no iba en nuestra pieza ni en colas, decidimos decirle a la adjunta de sociedad que no íbamos a firmar.