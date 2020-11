Ya estuvimos aquí

Estuvimos aquí hace cuatro años, cuando no entendimos lo que estaba pasando en América y asistimos perplejos a la victoria de Donald Trump. Tan solo dos horas antes del comienzo del recuento de votos, la élite intelectual mundial, arrogante y ciega, no podía creer que semejante personaje se convirtiera en el presidente del país más poderoso del mundo. Muchos creen que Estados Unidos es Nueva York, Los Angeles o Chicago, pero los Estados Unidos de la mayoría son rurales y sus gentes simples como una lija. La promesa anti-establishment del millonario neoyorquino resultó ser más seductora que el elistismo distante y sabihondo de Hillary Clinton.

Y aquí estamos de nuevo. No lo queremos ver y nos resistimos a aceptar que Donald Trump siga atrayendo a la mitad de los electores americanos, con un discurso ultranacionalista, proteccionista, antisistema, agresivo y populista. Nos ha vuelto a pasar. La ultraderecha con frecuencia crece mientras la izquierda no puede creerlo, rehén de su propio racionalismo ilustrado. Incapaces de detectar el alcance de la indignación y la desafección de la gente corriente, los periodistas, los analistas y los sociólogos, desde nuestra cómoda burbuja, nos sonrojamos comprobando lo mal que interpretamos lo que sucede, lo que no detecta nuestro radar defectuoso. No solo en Estados Unidos, sino en Francia, en Reino Unido, en Italia, en Holanda, en Francia o en España.

También estuvimos aquí hace 20 años, durante aquellas semanas que quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria. Con un resultado ajustadísimo, los demócratas cuestionaron el recuento en Florida, y el asunto terminó en el Tribunal Supremo, de mayoría republicana. Al Gore, que había ganado en el voto popular, terminó perdiendo los votos del colegio electoral de Florida frente a George Bush Jr., por unos 500 votos.

Biden se apresuró en la noche del martes a advertir de que el recuento en los próximos días le dará posibilidades de ganar y que hay que esperar a contar “cada voto”. Con más de 30 millones por procesar, en unas elecciones con más de cien millones emitidos por correo o de manera temprana, y predominantemente demócratas, Biden y su campaña constatan lo que ya vislumbramos como posible: que en la noche electoral no se supiera el nombre del ganador y que tuviéramos que esperar algunos días. Así ha sucedido.

Pero al igual que ocurriera hace 20 años, los republicanos, con menos escrúpulos que los demócratas, se dan ya hoy por ganadores. Hasta el punto de que Trump, mientras Biden hablaba pidiendo paciencia, o justo despúes, ha anunciado que no se dejará “ROBAR” la elección (mayúsculas en el tuit original).

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!