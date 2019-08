Publicada el 08/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/08/2019 a las 21:50

Trump y el desprecio

Inquietud por Colombia y Brasil

Desactivar el avance de la derecha

Baltasar Garzón es jurista.

Observar la realidad que nos rodea se puede convertir en algo muy peligroso por el riesgo de depresión profunda en que podemos caer. Ante los hechos que se suceden en el día a día,y se imponga la conclusión de que el género humano está destinado a la destrucción. Creo que cada vez es más evidente que; la proximidad que nos otorgan las redes sociales nos coloca en una lejanía evidente en la que, sino que pretendemos su eliminación o, cuando menos, su sometimiento.. Dentro de poco, en términos universales, dejaremos de conciliar y solo pretenderemos dominar; en vez de dialogar emitiremos sentencias inapelables; en vez de emprender iniciativas solidarias, simplemente anhelaremos conquistar la plaza discutida. Es probable que esto venga fraguándose desde hace tiempo, lo que sucede es que ahora en el ejercicio de esta violencia sostenida, a veces absolutamente gratuita o cuando menos inútil,: la violencia física, la psíquica, la dialéctica, la de las armas, la económica, la machista, la medioambiental, la política, la moral, la oculta, la visible, la mediática, la grupal, la del bullying, los acosos, la de la indiferencia, la étnica, la animal…Algunos políticos parecen programados para llevar a la sociedad a un estado de tensión intolerable que en algún momento estallará y salpicará a todos de terror y desesperación. Pienso en algunos ejemplos claros. En Europa, el presidente de Turquía,, y sus purgas que han llevado a miles de ciudadanos a prisión tras un supuesto golpe de Estado que ha contado con la aquiescencia de medio mundo. O en el terreno que abona en Hungría el primer ministroque, a base de inculcar el odio a la amenaza extranjera,De cerca, le sigue el peligroso presidente del partido Justicia y Ley. Por no hacer demasiada largo el listado, hago ya solo mención del ministro del Interior italiano,, y su guerra xenófoba contra la inmigración. Estos son algunos de los espejos continentales en que se mira el ultraderechista, presidente de Vox, que está dispuesto a poner las bases de la involución en nuestro paísEl filósofo coreano Byung-Chul Han, en su obra Topología de la violencia, destaca que “la violencia de una lengua hiriente también remite, como la violencia física, a la negatividad, pues resulta difamadora, desacreditadora, denigradora, o desatenta”. Esa es la primera fase en la estrategia de Vox que sufrimos cada vez con más frecuencia y que se extiende a la vida política, a los debates parlamentarios y a las tertulias radiofónicas y televisivas., y la utilizan como arma cargada de intención, con más precisión que las pistolas, para derribar sus objetivos en un horizonte en el que todo vale.en las que la derecha practica un laissez faire amparado por un peligroso poso de resentimiento hacia la mujer que consideran nunca debió salir de su papel único de apoyo y regocijo del hombre. Un discurso que rezuma violencia cuando los agresores son de origen extranjero. Y aun así, no defienden a la víctima, que 'seguramente se lo tenía merecido' desde su planteamiento, sino que atacan a quienes permiten que vivan aquí personas de otros países –sobre todo moros o sudacas–, queUn planteamiento a imagen y semejanza del que despliegaal otro lado del océano. La vergonzosa diatriba del presidente de Estados Unidos contra las cuatro congresistas, tres nacidas en Estados Unidos de padres oriundos de otros lugares y una congresista nacionalizada,, continúa azuzando a todos los descerebrados o perfectamente cuerdos que hacen del odio su vocación.Las dos últimas matanzas cometidas estos días atrás no son ajenas a la actitud del mandatario, quien este lunes, tras la última masacre,. Sin duda sus expertos en imagen le han requerido para que ponga millas de por medio de su admirador Patric Crusius, supremacista blanco y asesino de 20 personas en El Paso,De aquellos polvos vienen estos lodos y por mucho que ahora Trump lo niegue, los hechos están ahí: un presidente de los EEUU despreciando a los afroamericanos o empeñado en erigir un muro que frene a quienes… El intento de veto de Trump a personas provenientes de países musulmanes; Trump y su campaña de odio que lanza como un bumerán hacia otros rincones del planeta y acaba retornando más potente, más flamígero, tras derribar a su paso valores, ética, libertades y derechos.No puedo evitar seguir con zozobra la situación eny cómo el tremendo esfuerzo realizado entre tantos defensores de los derechos humanos, dirigentes políticos nacionales e internacionales, sindicalistas, académicos, líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes, actores armados, y víctimas en general, se puede quedar en agua de borrajas. Ocurre así porque, como la sustitución de miembros de la Comisión de la Verdad. “Ahora el presidente es de derechas”, justificó, con absoluto aplomo.Del mismo modo que me inquieta, dondepara que la dictadura recupere su lado amable en detrimento de los derechos de las víctimas. Al igual que niega, con la desfachatez que caracteriza a toda la extrema derecha en el mundo, la responsabilidad de la deforestación de la Amazonia, cumpliendo uno de los objetivos para los que accedió al puesto. Su gobierno está generando una situación de pérdida paulatina de libertades que provoca temor.El teólogo Leonardo Boff lo analizaba así en noviembre de 2018: “(…) No nos sirve de nada que el futuro presidente condene los eventuales actos de violencia, pues se desacreditaría totalmente si los tolerase. Pero convengamos: él fue quien creó las condiciones psicosociales para que la violencia irrumpiera. Él está en el origen e, históricamente, debe ser responsabilizado por haber despertado ese odio y esa violencia, que continúa en las redes sociales, en los twitters, blogs y facebooks (…)”.Añadía el teólogo algo que me parece especialmente valioso: “, y de hacer que prevalezcan los ángeles buenos que nos protejan y nos indiquen los caminos de la convivencia pacífica...”.La inercia extrema a la que nos conducen estos discursos se expande al ámbito económico, sin que seamos apenas conscientes, aumentando las desigualdades disfrazadas de guerra comercial; o al ámbito religioso, con la expansión de fundamentalismos, que ocultan carencias morales evidentes en quienes representan a esas congregaciones o tendencias. También al ámbito judicial,(uso político del derecho) como instrumento para resolver judicialmente conflictos de esta índole o al ámbito político, determinando la parálisis entre quienes podrían contrarrestar estos indicadores peligrosos y reales… No lo hacen porque no aciertan a subordinar sus intereses personales o partidarios al interés general del pueblo que les votó.Son señales que debemos atender y actuar para desactivar el avance de la derecha encauzando hacia esas vías que indica Boff.. Tenemos la fotografía delante, tan cerca de los ojos que el contenido se desdibuja y, en apariencia, desaparece. Así sucede con la agresión continua que nos bombardea y de la que apenas nos percatamos, inmersos en nuestros asuntos cotidianos. Hasta el día en que seamos conscientes del conjunto. Puede que entonces sea tarde y nos descubramos cómplices de un mundo violento que no supimos prevenir o no quisimos detener porque