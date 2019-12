Despidiendo un año convulso

Publicada el 31/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/12/2019 a las 19:51

América

Malos tiempos para los Derechos Humanos

Europa

Oriente Medio. Corrupción y muerte

Asia. La ancestral desigualdad

África. El desastre humanitario político y social

España y la memoria

La crisis catalana

Modelo neoliberal y COP25

Delitos contra el medio ambiente

______________________

Baltasar Garzón es jurista y presidente de FIBGAR.

Concluye un año más a la vez que da comienzo unapara el presente y el futuro de la humanidad, y por tanto para todas y cada una de las estructuras internacionales, regionales y locales, en todos los ámbitos de la sociedad y del sistema.Si partimos del continente americano,con unen el último año de su mandato, un impeachment en marcha y con decisiones mucho más traumáticas por venir, me temo. Más al sur, pero aún en el norte,es el gigante que se debate entre la voluntad de AMLO en la pacificación del país, una economía incierta y una violencia que no cesa y desafía al Estado que, como la corrupción sistémica, deben ser abordadas con iniciativas más audaces que las simplemente represoras desarrolladas hasta la fecha., como siempre y desgraciadamente, representa el foco de la corrupción, que dicho sea de paso permea a casi todos los países, del “quiero y no puedo” o “no encuentro la forma de combatirla efectivamente”, y de la persecución de los defensores de Derechos Humanos, especialmente los ambientalistas, con una mención aparte y de severa crítica al gobierno nicaragüense por laestá en efervescencia. De una parte, por los conflictos y la crisis humanitaria de países como, en el que a las violaciones de Derechos Humanos se suman, principalmente, las acciones y ataques cada vez menos soterrados de EEUU, un “presidente errante” que hizo amago de intervención militar y una OEA que ha pasado de ser un organismo regional relevante a un mero apéndice del Departamento de Estado estadounidense. De otra, por la aparición más que preocupante de la extrema derecha, hoy gobernante, ende la mano del presidente Bolsonaro, émulo de Trump, y donde la Amazonia, los indígenas y los que piensan diferente están en alto riesgo.En, la protesta social y política generalizada surgida en los últimos meses ha puesto de manifiesto, con la particularidad de un proceso de paz que está siendo entorpecido por el Ejecutivo. A la vez, este Gobierno ha permitido que nuevos y viejos actores armados se apoderen de vastos territorios que el Estado renuncia a controlar, por falta de capacidad o voluntad. En consecuencia, han quedado a merced de los grupos violentos miles y miles de indígenas desarmados que cuidan el territorio, su modo de vida y a la naturaleza que los acoge.merece una mención aparte. La dictadura que Pinochet implantó con la imposición del modelo neoliberal a sangre y fuego se ha sostenido durante 30 largos años de transición, sin que el país haya podido sacudirse las cadenas autoritarias que han generado una de las desigualdades más extremas que existen hoy en el planeta. Ha sido así hasta que precisamente este año, en un ya mítico 18 de octubre, el pueblo chileno despertó y dijo "¡basta!", saliendo en masa a la calle a pedir una nueva constitución y un pacto social que acabe con las insultantes inequidades.Chile una vez más es fuente de inspiración para el mundo entero, pero el proceso social en ciernes está siendo contestado, pues ya cuenta con una veintena de muertos, otra veintena de desaparecidos, cientos de denuncias de tortura, incluidas vejaciones y violaciones sexuales, disparos al rostro y a quemarropa que han causado más de 350 traumas oculares de manifestantes, que en diferentes casos han perdido la vista de uno o de ambos ojos. Al reclamo de nueva constitución y pacto social se suma ahora la lucha contra la impunidad de estas masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.También se han violado los Derechos Humanos en, un país que ha vivido unperpetrado con la excusa de un supuesto fraude electoral que hoy se sabe completamente falso sin que nadie pueda ya sustentar tal argumento, y que más bien se relaciona con el control de las reservas de litio. Ha sido una mentira idónea para llevar al poder aque vuelve a despreciar todo lo indígena. Y, es perseguido ni más ni menos que como terrorista, teniendo que exiliarse primero en México y ahora en Argentina. El MAS que gobernaba y es mayoría actual, padece un alto riesgo de imposibilidad para presentarse a las nuevas elecciones, con lo que estas formarían parte también del, ahora sí, gran fraude para vestir el golpe.Por último, este año la(lawfare) como el propio Evo, García Linera, los presidentes Rafael Correa de Ecuador, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, la presidenta y ahora de nuevo vicepresidenta Cristina Fernández en Argentina ha sido la regla de quienes, desde las élites corporativas, controlan el terreno de juego y el propio juego. Destaco que ennacen brotes de esperanza gracias a la victoria de Alberto Fernández.Europa no va a la zaga:en países como Gran Bretaña, Polonia, Hungría, Italia o Grecia; aparición de lacon fuerza en Alemania, Bulgaria o España; suen Francia o Austria. Conflictos sociales graves como losen Francia que le estan diciendo a Macron que la transición energética, precisa para la sostenibilidad del planeta, debe hacerse con la gente y no a costa de la gente; o lay el expansionismo en Rusia o Turquía.No menos preocupante sigue siendo la situación en Oriente Medio, condestruida por la confluencia del terrorismo, el aprovechamiento y los intereses cruzados entre Israel, Irán, EEUU, Rusia y Turquía, y los demás beneficios políticos regionales en juego que vienen degradándose irremediablemente desde la invasión de Irak en 2003.Vemos una punto de romperse por enésima vez; unaasfixiada inhumanamente por el Gobierno israelí y que apenas recibe un soplo de aire de justicia con la apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional contra Israel por crímenes de guerra. Hablamos de unpodrido en la corrupción en su más alta esfera institucional y cuyo presunto responsable, en un claro desafío a la justicia, comparecerá nuevamente a las elecciones. Nos encontramos unaque sigue su acción implacable en Yemen, con miles de muertos, y atacando a opositores o directamente eliminándolos; una confrontación apenas larvada entre chiíes y sunníes, trufada con la corrupción que ha motivado la represión y centenares de muertos enEn este continente la situación no es mucho mejor: aparte de los males ancestrales de la desigualdad, se intuye un problema identitario de primera magnitud en, con el Gobierno de Narendra Modi y la discriminación contra los musulmanes, especialmente en Cachemira, lo que antes o después derivará en un conflicto abierto con Pakistán.está roto por los cuatro costados por la corrupción, el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo patrocinada por EEUU, que han acabado con toda posibilidad de su viabilidad como país, en el que más de una cuarta parte necesita ayuda humanitaria y en el que, según los datos de ONU, el 40% de los ciudadanos estan afectados por el hambre y la malnutrición.se ve envuelta en una escalada económica y de confrontación arancelaria con EEUU sin precedentes, en lucha por la hegemonía económica mundial, desconociendo los Derechos Humanos y persiguiendo a los uigures; y en(la antigua Birmania) el régimen de Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz) contra los rohingyas.Continúo:cuyo presidente Roa Duterte, definitivamente representa la más pura esencia del fascismo moderno;, para la que la defensa del medioambiente no existe, hasta el punto de convertirse en uno de los países más problemáticos en este campo. Siempre quedaÁfrica representa el crisol del desastre humanitario, político, social y económico más grande y también el más frustrante en la humanidad: los(Kenia Tanzania, Etiopia, Côte d´Ivoire, Argelia, Marruecos y el Sahara) los(Egipto); los E(Somalia, Mali, Sudán, tanto del Norte como del Sur, República Centroafricana); lanaturales en los dos Congos o en Uganda.Más aún: lasen el Sahel; losen la mayoría de los países; lasde grupos terroristas en Chad, Camerún, Nigeria, Burkina Faso, Mali; lasistémica en Mauritania, Angola, Zimbabue, Sudáfrica. Apenas se salvan del desastre algunos países como Botsuana, Ruanda, Senegal o Ghana.Finalmente, continente siempre más pacífico y tranquilo, arde por todas partes y queda expuesto al desastre ambiental más catastrófico de su historia.Con este panorama,sin Gobierno, perdón, con un Gobierno en funciones, que devienen de una investidura pendiente a obtener in extremis, con unas negociaciones que trufan lo judicial con lo político en una mezcolanza a la que nos han abocado la desmesura judicial de unos y la incompetencia política de otros.Pero también han sucedido cosas: hemos conmemorado los, así como del exilio republicano y la diáspora de españolas y españoles por todo el mundo. En particular por México y el resto de América Latina, incluido el mítico Winnipeg de Pablo Neruda rumbo al país más austral del mundo, Chile, recordando además el fallecimiento en 1949 de Niceto Alcalá Zamora en Buenos Aires, Argentina.En 2019, que siguió “dominando” por 44 largos años sobre los cadáveres de sus víctimas sin nombre, traídas de todos los rincones de España para perpetua exaltación del dictador. Aún queda mucha tarea pendiente, ya que es necesario resignificar el Valle y transformarlo en un lugar de memoria y reflexión democrática; hace falta exhumar a las decenas de miles de compatriotas que se encuentran en fosas y cunetas esparcidas por toda la geografía española, encarar nuestro pasado y elaborar, mediante una Comisión de la Verdad, un, para conocer y preservar sus historias, para repararlas y dignificarlas y para erradicar los comportamientos de odio como los ejercidos por Ortega Smith de Vox, contra las Trece Rosas. Igual que es necesaria la creación de unque permita las identificaciones de los desaparecidos, y dar término al drama de los, un asunto que no es en absoluto del pasado, sino que tiene, lamentablemente, plena vigencia.La crisis político-judicial que vivimos se mantiene en su punto más álgido con undebido a la forma en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tramitó un juicio en el que a la soberbia procesal, en vez de la prudencia, se sumó el desconocimiento de normas internacionales. Unas normas que otorgan primacía indiscutible a las de la Unión Europea de la que formamos parte, sobre las normas locales, a la hora de decidir sobre la inmunidad parlamentaria y el inicio de la misma. El Supremo no consideró desde el momento en el que se produjo que la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, derivadas de la inmunidad parlamentaria adquirida por Oriol Junqueras el día 13 de junio de 2019, les impedía, al menos en su caso, continuar el proceso hastapor parte del Parlamento Europeo.Así lo ha resaltado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de diciembre pasado, destacando que(14 de octubre de 2019).Es cierto que(bien lo sé), pero tampoco se puede mantener a una persona en prisión cuando tiene inmunidad y esta no ha sido suspendida, so pena de incurrir en una situación bastante delicada para quien mantenga esa posición. Guste o no guste a esa parte de la política española y de los medios de comunicación que se amparan siempre y de forma interesada en la infalibilidad de la justicia sobre todo cuando les beneficia, el parlamentario europeo Oriol Junquerasa la espera de la decisión del Parlamento Europeo, tras recibir el correspondiente suplicatorio. A partir de ahí, se tendrá que entrar en la validez o no del juicio seguido contra él.En el año que termina,, como intento desesperado por parte de algunos de negar la realidad de un mundo complejo y global que se enfrenta a problemas igualmente complejos y globales. Es así precisamente porque, porque el planeta es finito y el modelo de desarrollo actual se basa en un crecimiento permanente y sostenido, que es tan ilusorio como pernicioso. Los otros pilares neoliberales son la desregulación y la libre competencia, que sólo nos llevan a la desigualdad extrema y a la explotación de la mayoría a manos de unos pocos que acaparan y acaparan cada vez más riqueza.Son las mismas élites políticas y empresariales que en Estados Unidos no tienen ningún reparo en tratar como verdaderos animales a los inmigrantes, aunque sean mujeres y niños, o en volver a aumentar este año sus emisiones de CO2 y negar una vez más el cambio climático, mientras los demás líderes mundiales son. La COP 25 ha sido un foro universal quede nuestros gobernantes y la avaricia de las grandes corporaciones que los controlan, en especial en aquellos países que se niegan a formar parte o se retiran de estos acuerdos, que son los países más contaminantes, como China, India, Estados Unidos, Rusia o Brasil. Mientras tanto, el personaje del año según la revista Time, Greta Thunberg, afirmaba en septiembre ante Naciones Unidas: "La gente sufre, la gente muere y ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al principio de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de hadas de eterno crecimiento económico. ¡Cómo se atreven!”De la cumbre en materia de la justicia hay que hacer mención de la ministra del ramo,, que apuntó la necesidad de creación de un, y de un tribunal supranacional que castigue a los responsables de estos delitos. Tal recordatorio se une a la tendencia ya explicitada en los Nuevos principios de la Jurisdicción Universal Madrid Buenos Aires de FIBGAR de 2015 y de la exigencia de laal Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o, de acuerdo con la definición que nos legara, la ambientalista fundadora de Ecological Defence Integrity (EDI), que este año nos ha dejado prematuramente, y de cuyo ejemplo nos nutrimos para continuar en la defensa de la naturaleza. Tendencia a la que también se sumó el papa Francisco, quien este año calificó al ecocidio como un pecado, como un nuevo crimen contra la paz y la humanidad.La alternativa al neoliberalismo, como dijera José Saramago,. No hay camino posible si no tenemos conciencia, conciencia de especie, de la especie humana que está amenazada en su riqueza y diversidad por la acción depredadora de una minoría que no ha sido elegida por nadie y que no responde ante nadie, pero que se siente con el derecho de enriquecerse cada vez más a costa del planeta y de todas y todos los demás seres vivos que habitamos en él. Creen que podrán mitigar los efectos del cambio climático, sin darse cuenta quey a nuestra “casa común”, en palabras del pontífice.El camino de futuro es claro,para que en común hagamos de este mundo un lugar más amable para quienes vivimos en él. Despidamos el convulso 2019 y demos la bienvenida al 2020, con toda la ilusión y el compromiso para encarar un nuevo año, con una ruta clara.