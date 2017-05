La oposición en pleno exige a Moix que dé explicaciones y Podemos y PSOE señalan a Maza y Catalá

info Libre

info Libre

Catalá considera "inadecuado" comparecer

info Libre

Los fiscales también exigen a Moix que se explique

info Libre

La reacción a la noticia publicada este lunes por, que desveló en exclusiva que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá, fue prácticamente unánime:. Así se pronunciaron las asociaciones de fiscales y prácticamente todos los partidos, a excepción del PP. De hecho, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PDeCAT han pedido la comparecencia de Moix en el Congreso para que ofrezca explicaciones, mientras que el PSOE ha querido poner el foco en la responsabilidad del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Además, toda la oposición ha criticado duramente los intereses en Panamá de Moix y han afeado que sea precisamente el fiscal anticorrupción el que tenga sociedades en paraísos fiscales.Moix lleva en el ojo del huracán, el pasado febrero. La primera de las controversias se produjo cuando varios medios publicaron que Moix, en la víspera del estallido del caso Lezo, había tratado de obstaculizar varios de los registros que afectaban a, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. La segunda polémica vino cuando una de las grabaciones del caso Lezo mostraba al propio González definiendo a Moix como "un tío serio y bueno" al que aspiraba a ver al frente de la Fiscalía Anticorrupción. "Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo", sostenía entonces González.Por ello, la noticia adelantada este martes porsupone "la gota que colma el vaso", en palabras utilizadas por varios dirigentes de la oposición. Uno de los primeros en pronunció en este sentido fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera : el partido naranja, de hecho, es el único que ha anunciado que tiene pensado presentar una iniciativa a raíz de la noticia para reformar el el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que el fiscal anticorrupción "no sea del PP, ni del PSOE, ni de Ciudadanos, ni de Podemos". No obstante, la formaciónsobre qué asuntos abordará esta reforma.Ciudadanos, además, ha pedido la comparecencia urgente de Moix en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y no han sido los únicos:, que a través del líder de IU, Alberto Garzón, ha presentado una solicitud en la que exigen explicaciones "claras y nítidas" sobre el hecho de que la persona encargada de liderar la persecución de la corrupción en España tenga acciones de una empresa radicada en "el opaco estado de Panamá".Unidos Podemos, además, ha pedido en el Congreso dos comparecencias más: las del ministro de Justicia, Rafael Catalá –que fue reprobado por la Cámara baja hace apenas dos semanas–, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. De igual manera,, ya que "nadie razonable" puede aprobar que quien se encarga de perseguir la corrupción esté "implicado" en una sociedad en Panamá, en palabras de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Rodríguez.Más allá de las peticiones de comparecencia de Moix, Maza y Catalá, los partidos de la oposición se han mostrado muy duros retóricamente con lo que consideran que es la última de muchas noticias que inhabilitan a Moix para seguir al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Según Isabel Rodríguez, Moix carece ya de "autoridad" para ocupar su puesto y debería "seguir el camino" del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, que dimitió tras destaparse sus intereses en sociedades panameñas. En declaraciones a, Rodríguez criticó la "ausencia total de moralidad" que suponen las revelaciones sobre Moix, pero insistió en que el foco principal debe ponerse sobre Catalá,y que es el responsable último del asunto.Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tachó de "vergonzoso" que el fiscal anticorrupción tenga intereses en paraísos fiscales –"que se llaman así porque sirven para robar a los ciudadanos", planteó– y aseguró que la noticia suponecontra el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar que siga "parasitando" las instituciones. Albert Rivera, en la misma línea, planteó que el fiscal jefe de Anticorrupción "debería ser otra persona" y se cuestionó en voz alta si no existe ningún fiscal en España que pueda sustituir en su puesto a Moix y "que no aparezca en caso Lezo, que no sea el preferido de Ignacio González" y "que no sea objeto de conversaciones entre el ministro de Justicia e Ignacio González".No obstante, el PP ha guardado mutismo sobre las revelaciones. Este diario se puso en contacto con el equipo de prensa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que únicamente. Este martes, el ministro de Justicia se mostró dispuesto a comparecer en la Cámara baja, pero tachó de "inadecuado" tener que acudir a la comisión de Justicia para hablar de los "aspectos tributarios o patrimoniales" de Moix en Panamá, un asunto que afirmó desconocer. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, despachó con un escueto "sí" la pregunta de si sigue confiando en Moix.Además de los principales partidos, formaciones más pequeñas también se han pronunciado al respecto. El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó de "canallada" los intereses de Moix en Panamá, mientras Ester Capella, portavoz de Justicia del partido en la Cámara baja, señaló en declaraciones a este diario que llevan ya tiempo pidiendo "la dimisión de Maza y el cese de Moix". "Ya no vamos a pedir que comparezca nadie más, porque es una tomadura de pelo, y", apunta Capella.Por el contrario, el PDeCAT sí ha solicitado que Moix dé explicaciones en el Congreso: los paraísos fiscales, aseguró el diputado Carles Campuzano , son "una manera de defraudar al conjunto de los contribuyentes" y "el peor comportamiento que puede tener un ciudadano público es defraudar a Hacienda". Compromís fue más allá: Ignasi Candela, diputado de la formación valenciana, aseveró en declaraciones a este diario que las revelaciones sobre Moixque está sufriendo, a su juicio, España, y señaló que Compromís tiene pensado tratar de acordar con otros partidos acciones conjuntas.De la misma forma, las tres principales asociaciones de fiscales españolas, aunque con diferente intensidad: la mayoritaria Asociación de Fiscales –de corte conservador– prefiere mantenerse cauta antes de pedir a Moix que asuma responsabilidades, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y, especialmente, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), plantean que Moix no puede seguir ocupando su cargo."Está claro que la información tiene trascendencia pública, y", afirma en conversación conJesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, que sin embargo afirma que su organización no se pronunciará con mayor contundencia hasta que esto ocurra. Mucho más duro se muestra Miguel Pallarés, su homólogo en APIF, que asegura que "ya llueve sobre mojado" porque no es el primer episodio polémico en el que se ve envuelto Moix."Vamos a esperar a ver qué información aporta para explicarse, pero desde luego es muy sorprendente que una persona que dirige la fiscalía que lucha, entre otras cosas, contra los paraísos fiscales, tenga intereses en uno", denuncia Pallarés, que asegura que las revelaciones sobre Moix, toda vez que, además, se ha visto envuelto en escándalos como "intentar torpedear una investigación", la del caso Lezo.La UPF es, de las tres asociaciones, la que tiene palabras más duras contra el fiscal jefe de Anticorrupción. En un comunicado hecho público durante la tarde del martes, la asociación "muestra su enorme preocupación por la imagen de la Fiscalía Anticorrupción y de la Carrera en general, si como parece,la información adelantada por este diario.durante el mes de agosto o el tiempo o el hartazgo de la opinión publica moderen el escándalo", exige la UPF, que sostiene que "permanecer o porfiar en el error es nocivo, el daño que le está haciendo a la institución no puede pasar inadvertido para quien está en el imaginario de todas las sospechas". "Al frente de quien debe combatir cualquier tipo de corrupción no puede estar un fiscal permanentemente cuestionado, siempre en el ojo del huracán y cuya conducta personal dista mucho de ser ejemplarizante", zanja.