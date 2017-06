Podemos pone en marcha un censo de militantes para medir la implicación de sus bases ante "el reto de las municipales"

Primer mapa de militancia, a mediados de junio

En pro de la "buena salud" de Podemos

Las direcciones autonómicas verificarán los datos

ha puesto ya a disposición de sus simpatizantes unque les permita conocer el, no sólo para afrontar el trabajo diario de la organización, sino también, ha informado Europa Press."Si participas en un círculo, si defiendes el cambio en las redes, si dedicas generosamente tu tiempo y esfuerzo a trabajar en esta herramienta de empoderamiento y de futuro,. Si militas en Podemos, inscríbete en nuestro censo de militantes", asegura la Secretaría de Organización que dirigeen la campaña de difusión que ha lanzado en las redes sociales.El partido morado cuenta con un atípico sistema de afiliación muy abierto, no vinculado al pago de una cuota, que ha llevado a que, mientras queen los diferentes procesos internos—la cifra récord que se registró en la Asamblea de Vistalegre II de febrero—.Por ello, Podemos creó la, para contabilizar a los simpatizantes que participan regularmente en las decisiones del partido. Según los cálculos hechos en Vistalegre II,llamados a participar en aquel proceso, algo más de la mitad,Ahora han querido ir un paso más allá y crear la, que, pero sí les servirá "parapara así poder medir su fortaleza y saber "dónde queda más trabajo por hacer", con la vista puesta en las municipales de 2019.El partido morado aprobó en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II de febrero, como parte de la propuesta organizativa del equipo vencedor del secretario general, Pablo Iglesias , la creación de un censo de militantes paraEn dicho documento, se encomendaba a las comunidades autónomas la tarea de recopilar estos datos paray se daba un plazo de unos cuatro meses para contar con, es decir, que ese primer esbozo, aunque la inscripción esté siempre abierta. Además, se marcó elLa dirección estatal surgida de Vistalegre II aprobó a mediados de abril un reglamento elaborado por la Secretaría de Organización para comenzar a recabar los datos aunque, por unos motivos u otros —como procesos internos o iniciativas de calado—,El área que dirige Echenique ha decidido lanzar esta semana lay hacer un llamamiento a sus simpatizantes más activos a que se registren como militantes."La buena salud de este proyecto pasa por conocer la implicación de nuestras bases. Sólo así seremos más fuertes y sabremos", asegura la formación morada en el vídeo que han elaborado para la ocasión, recogido por Europa Press.Además, informan de que, aunque se organice a nivel territorial,. Allí, los inscritos encontrarán un formulario en el que deberán facilitar datos personales y responder a diferentes preguntas, como por ejemplo, si se plantean formar parte de las listas para los órganos de dirección o en listas electorales, tanto municipales como de otros niveles.Los militantes: militancia en un círculo o coordinadora territorial o en un círculo temático; si es cargo orgánico, cargo público o trabajador contratado; voluntario o apoderado, entre otras formas de implicación. Otra de las informaciones incluidas, aunque es opcional aportarla, es la formación y experiencia profesional así como la formación y experiencia "política o activista".Según el reglamento aprobado en abril, que recoge Europa Press,. Eso sí, matiza que los distintosdespués de firmar el compromiso de confidencialidad para cumplir con los requisitos de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.De hecho, serán las organizaciones autonómicas las que se encarguen de verificar los datos del registro y confirmar que se trata de militantes activos de Podemos. Así,personas concretas en el censo de militantes de su territorio", aunque siempre "por motivos justificados".En dicho reglamento también hacían hincapié en este censo de militantes no pretende establecer "clases" dentro de Podemos sino que es una manera de conocer mejor sus "capacidades". Así, insisten en que ser un militante censadoen ningún ámbito: "Todo lo que un militante tiene derecho a hacer, un inscrito también", puntualizaba Podemos en aquel documento.