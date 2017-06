Maraña en 'El Intermedio': "La carrera se la ha truncado él solito"

info Libre

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, respondió este jueves a preguntas de El Intermedio en torno a la investigación por parte de este periódico de la empresa radicada en Panamá para ocultar una propiedad privada del ya exfiscal Anticorrupción Manuel Moix en la sierra de Madrid y su posterior dimisión del cargo. "Hace ya años que mi compañero Manuel Rico, y ya desde otros medios en los que hemos estado los dos, veníamos investigando todo lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, todo el latrocinio que durante años se ha producido, de manera que íbamos publicando historias. A principios de mayo, Manuel Rico publicó ya una historia que demostraba cómo en varias ocasiones, hasta en tres ocasiones, el fiscal Moix, siendo jefe de la Fiscalía de Madrid, rechazó, archivó, las denuncias sobre el escándalo del campo de golf, que es uno de los temas principales que", explicó Maraña en el programa conducido por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés."A raíz de toda esa investigación y lo que íbamos publicando, pues lo bueno que tiene un medio independiente en el que la gente confía es que hay profesionales, hay lectores, hay socios que se ponen en contacto y van viendo pistas sobre determinadas cosas y ahí nace lay nos encontramos con esa sociedad Panameña", cuenta el periodista."En todo caso la carrera se la ha truncado él solito", sostiene Maraña al ser preguntado, con cierto sarcasmo por El Gran Wyoming, si no no es triste haber truncado la carrera a un hombre definido por Ignacio González como "serio y bueno". "El primer problema de un fiscal es que por lo que ha venido diciendo estos días, si, si no se entiende eso, es que a mi juicio no debería estar en la carrera de fiscal. Yo creo que la mayoría de los fiscales, que son honestos y que trabajan, pues estoy seguro de que estarían deseando que se acabara este tema por vergüenza ajena", sentencia el periodista.Jesús Maraña relata también en la entrevista el fallido intento por parte dede contactar con Manuel Moix para conocer su versión de los hechos, y el. Este periódico publica este viernes todos los correos y el burofax que se le enviaron a Manuel Moix para contrastar la información y la documentación recogidas y que el exfiscal Anticorrupción se negó a responder.Finalmente, el periodista subraya que esese le ha "vuelto en contra" por los cambios en la versión que ha ido transmitiendo en los últimos días en diferentes medios.