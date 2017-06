Moix afirma que renunció como fiscal Anticorrupción para "proteger" a su familia y al Ministerio Fiscal

info Libre

El exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix ha afirmado este viernes que tomó la decisión de renunciar al cargo para, así como al Ministerio Fiscal, al mismo tiempo que ha incidido en que fue una decisión personal y "plenamente voluntaria"."Es una cuestión de proteger a mi familia, que no tiene que estar sometida a la presión por parte de los medios de comunicación, y también de proteger a la institución, porquerespecto a cuestiones que exceden el ejercicio de las funciones del fiscal", ha manifestado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.Moix ha asegurado que alguno de sus hijosy que este ha sido uno de los motivos que le han impulsado a abandonar la Fiscalía Anticorrupción.En cualquier caso, ha insistido en que la sociedad radicada en Panamá que heredó de su padre, y cuya existencia desveló, "no supone ninguna ilegalidad ni irregularidad" y que no existe "incompatibilidad" con el ejercicio fiscal ya que es "una cuestión privada". A su juicio, esto lo sabeTambién, y ha recordado que el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza , no veía ninguna irregularidad en el hecho de ser propietario de esta empresa.