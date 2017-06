El PSC se reivindica como la izquierda no independentista frente al "lío" de los 'comuns'

Muchas cosas en común

Gobiernos de izquierdas

Moción de censura

La portavoz del PSC en el Parlament , reivindicó al partido como el referente sólido de la izquierda no independentista y lo contrapuso al "lío que tienen" en el nuevo partido Catalunya En Comú, que lideran Xavier Domènech y Ada Colau."Aquél que sea de izquierdas y no sea independentista, tiene en el PSC su propuesta electoral", destacó en una entrevista de Europa Press, en la que también defendió que el líder, Miquel Iceta,en las próximas elecciones catalanas.La solidez del proyecto, aupado por las encuestas, contrasta "con el lío que tienen los comuns, a quienes cuesta de entender" su posicionamiento sobre el proceso soberanista , apunta."Ahora dicen que un referéndum ilegaly Ada Colau dice que defiende el autogobierno por ponerse en manifestaciones ante Carme Forcadell", que está siendo investigada por permitir votaciones inconstitucionales y conculcar los derechos de los diputados, dijo.Granados considera quey defender que un referéndum ilegal puede entenderse como una movilización social, sino que hay que ser nítido en la defensa de la legalidad y de los derechos democráticos.La principal apuesta de los comuns es acordar un referéndum con el Estado, pero si se convoca unilateralmente lo apoyarán como un acto de movilización y protesta no vinculante, algo que Granados"Domènech y Colau deben hacer una reflexión serena y entender que esto no va de soberanismo o unionismo, sino de si el fin justifica los medios" y de si se pueden vulnerar las leyes, alertó.Granados destacó que el PSC y los comuns comparten muchos proyectos, especialmente los relacionados con un modelo social progresista, y por eso les llamó aindependentista.Señaló que socialistas y comuns también podrían coincidir en el diseño de un nuevo encaje de Cataluña, y que podrían encontrarse en la defensa de "una España, que mejore la financiación de Cataluña y reconozca sus singularidades".Pero avisó de que la defensa de estos valores "en ningún caso puede ser el argumento para saltarse la ley ni lanzar mensajes a la ciudadanía de que se pueden hacer referéndums ilegales y que es una manera de protestar", como considera que hacen los comuns al avalar una convocatoria ilegal como acto de movilización, dijo.Ante lo que Granados considera el inmovilismo del Gobierno central y la unilateralidad del Govern, "hay un tercer espacio que reclama una Cataluña diferente y con garantías": en este punto PSC y los comuns podrían, si la aritmética postelectoral lo permitiera –en ningún caso se plantea una alianza previa–."Nuestra prioridad siempre es hacer gobiernos de izquierdas pero, desgraciadamente, no es el debate que hay ahora en Cataluña", que está centrada en un proceso independentista que no lleva a ninguna parte, según ella.Sobre la moción de censura de Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Granados la criticó y defendió que los socialistas se centren en "defender su proyecto autónomo, tomando decisiones propias y"Ellos piensan en su interés personal y partidista, y nosotros en ser útiles a la gente" con un proyecto sólido y al mismo tiempo renovado tras la elección de Pedro Sánchez como secretario general, apostilló.Precisamente sobre la elección de Sánchez,–ella se reserva su voto, como Iceta–, y confió en que para configurar la nueva dirección del PSOE él se rodeará de "los mejores: seguro que habrá compañeros catalanes que sabrán hacer muy bien lo que se les pida".La nueva ejecutiva se elegirá en el congreso del PSOE del 16 al 18 de junio, en que también se aprobará la estrategia política de los próximos años: el PSC espera que se consoliden los principios de la Declaración de Granada, en que los socialistas sentaron las bases de su reforma federal de la Constitución.Durante su campaña de primarias, Sánchez defendió reconocer a Cataluña como nación en una España nación de naciones. En este sentido, Granados reivindicó el carácter plurinacional del Estado –como recoge la Declaración de Granada–, y"como hacen los independentistas".