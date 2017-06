Montero vaticina el final del PP y asegura que "la corrupción tiene sede: Génova, 13"

Soria y Cataluña

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, fue la primera en intervenir en el debate de la moción de censura de su grupo contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Y lo hizo con un durísimo discurso contra el PP, un partido al que acusó de no tener ya "proyecto político" y dedicarse a "resistir" al verse ahogado por los casos de corrupción., la calle de las oficinas centrales del PP, denunció Montero, que acusó a los conservadores de ser una "organización criminal".Montero fue la encargada de abrir el debate de moción de censura que tendrá lugar durante todo este martes y que, posiblemente, se extienda también hasta el miércoles. La portavoz de Unidos Podemos intervino como representante de los diputados firmantes de la moción, y enarboló un largo y duro discurso contra el PP que tuvo como ejes centrales la corrupción que cerca a los conservadores y su modelo económico. "Ustedes consideran normal y hasta deseable ese orden dondepara pagar su fiesta", denunció Montero."Usted, señor Rajoy, tiene los ojos cansados de mirar hacia otro lado a un partido que tiene más imputados que los miembros del Congreso y el Senado juntos", criticó Montero, que insistió en que el PP "se precipita al pasado"., "lo que debe hacer un patriota es trabajar para echarles a ustedes", sostuvo la dirigente de Podemos, que criticó que el "proyecto del pasado" del PP consiste en hacer gala de "su actitud de señoritos y dueños del cortijo, su machismo, su elitismo mediocre, su falso milagro económico a golpe de pelotazo, su obsesión por borrar la historia democrática" o "su empeño por convertirnos en una colonia de Alemania".La corrupción fue el hilo conductor del discurso de Montero, que desde prácticamente el inicio de su intervención recordó los casos en los que están implicados miembros y exmiembros del PP. La portavoz llegó a leer la lista de procesos abiertos contra los conservadores, y aseguró que, frente al argumento del PP, "la corrupción no es un problema natural e individual, sino político y económico", una "cuestión estructural" que se ha "convertido en una forma de Gobierno". "Han impuesto", y de esta forma el dinero "no circula, no llega a la tienda o al taxista, se queda paralizada en los paraísos fiscales para perjuicio de la mayoría". "Ese modelo necesita de la corrupción para funcionar", concluyó Montero.La portavoz parlamentaria de Podemos se detuvo a detallar la supuesta corrupción de varios cargos del PP en casos como el caso Villarejo o el caso Bárcenas. Fueron ejemplos que reflejan cómo, según Montero, el PP utiliza las instituciones del Estado de manera "patrimonialista" y en su propio beneficio. "Ustedes dicen que son el partido que garantiza el orden, la ley, lo serio y lo sensato, pero cuando la Guardia Civil les investiga,", recordó Montero, que afirmó que aseguró que "su círculo vicioso de la corrupción también requiere de servicios públicos que saquear y de derechos que recortar"."Cuando en un país lo gobierna una organización que se dedica a delinquir, lo que tiene que hacer un patriota", señaló en este sentido Montero, que aseguró que la consigna del PP, ahora mismo, es la de "orden, unidad y aguantar" para que "se descubra lo menos posible de sus tramas". "Alguien podría preguntarse de dónde sacan tiempo para gobernar con el que usan para delinquir", ironizó la portavoz, que pidió a Rajoy que se disculpa y "devuelva lo robado".En contraposición al PP, Montero quiso reivindicar que Podemos es el heredero del 15M. ¿Recuerda, ministra Cospedal, la arrogancia con la que le dijo a esos jóvenes que montasen un partido y se presentasen a las elecciones? Pues aquí nos tienen", planteó la parlamentaria, que aseguró que como "no les gustó que los ciudadanos despertasen", al PP hoy "no le gusta hoy que nosotros estemos haciendo ese mismo trabajo aquí y diciéndoles que basta ya de corrupción y que su tiempo se ha acabado"."En España ser rico sale barato porque la cuenta la pagan los ciudadanos honrados", apuntó a este respecto Montero, que recordó el artículo 128 de la Constitución -el que estipula que toda la riqueza del país está subordinada al interés general"- para criticar al Gobierno. "Cada vez que nos llamen antisistema, vayan a la Constitución y lean el artículo 128, y luego recuerden las privatizaciones, la amnistía fiscal anulada por el Tribunal Constitucional, los 3600 millones de euros de todos los españoles que sus gobiernos y los del PSOE han regalado al oligopolio eléctrico, recuerden también los millones que le han entregado a Florentino Pérez por Castor, recuerden todo esto,, señaló.También tuvo tiempo Montero en su discurso para atacar al ex ministro de Industria, José Manuel Soria, que dimitió el año pasado al descubrirse que tenía empresas en Panamá. Y denunció que Rajoy no ha asumido ninguna responsabilidad por la dimisión de su "ministro offshore", como lo calificó la portavoz. "Los paraísos fiscalesen uno de ellos", denunció Montero, que también criticó las prácticas "mafiosas" de Soria al "inventar pruebas" contra la jueza Victoria Rosell, que renunció a ir en las listas de Podemos el 26J al estar involucrada en una investigación judicial.Por otra parte, Montero también criticó la actitud del Gobierno con respecto al problema territorial en Cataluña y también acusó al Ejecutivo, en este punto, de tener una "concepción patrimonialista" del Estado. "Ustedes dicen que son el partido de la unidad, pero no tienen un proyecto territorial a la altura de nuestro país", señaló la portavoz, que apuntó quey asoció el problema territorial con la corrupción. "Son ustedes quienes han roto España y la han vendido a los fondos buitre", porque "antes vender la soberanía a fondos buitre a que decidan los ciudadanos", criticó Montero.