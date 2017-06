Oxfam Intermón denuncia el abandono de España ante la crisis humanitaria en Yemen

Una ayuda "irrisoria"

info Libre

Comercio de armas

La ONG Oxfam Intermón ha denunciado este miércoles la falta de compromiso por parte de España ante la crisis humanitaria que azota a Yemen desde que en marzo de 2015 una coalición internacional liderada poratacara el territorio, desencadenando un conflicto armado que perdura a día de hoy y que ha terminado con la vida de más de 8.000 personas.La organización considera fundamental poner la voz de alarma sobre una situación que sitúa a Yemen "al borde del abismo", y censura el desinterés de la comunidad internacional, haciendo hincapié en el caso de España. El Gobierno de Mariano Rajoy "podría contribuir asi destinara más fondos y cesase la venta de armas a países que están implicados en la guerra, como Arabia Saudí", considera Oxfam.Durante los dos años del conflicto, España ha destinado a Yemen un total de: 200.000 en 2015 y medio millón en 2016. Esta cantidad "no supone ni el0,02% del total de las contribucionesde todos los donantes internacionales"., responsable de Incidencia Política de Acción Humanitaria en Oxfam Intermón, comenta en conversación conque "desde el año 2009, con la crisis financiera en España, se produce una caída del presupuesto destinado a ayuda humanitaria que alcanza el 84,5% hasta 2015”, de modo que se convierte en "". Esta realidad, lamenta San Pedro, "choca con otra realidad, y es que cada vez hay mayores necesidades humanitarias, conflictos más olvidados pero profundos". A día de hoy, agrega, "dos mil millones de personas dependen de ayuda humanitaria".La ayuda de 700.000 euros por parte de España es "absolutamente mínima e irrisoria", lamenta San Pedro, quien recalca que Yemen no deja de ser un ejemplo simbólico y extrapolable a otros conflictos internacionales.El presupuesto relativo a ayuda humanitaria contemplado para 2017 es inferior a los 16,3 millones de euros, por lo que Oxfam pidede euros en 2018, con el fin de "poder responder con urgencia a las extremas necesidades de millones de personas afectadas por conflictos y desastres naturales, utilizando una parte importante del mismo a responder a las necesidades de la población yemení". La cifra, explica San Pedro, equivale al 10% de la cooperación internacional, "que es lo mínimo necesario y el objetivo marcado en conversación con las organizaciones humanitarias".Otro de los puntos en los que España suspende estrepitosamente es en el comercio de armasEspaña no puede distribuir armamento a países en conflicto sospechosos de emplearlo en crímenes de lesa humanidad, por lo que Yemen quedaría, a priori, descartado como potencial cliente. Sin embargo, actualmenteen España es Arabia Saudí, territorio que encabeza la coalición de nueve países árabes que ha llevado a cabo operaciones contra los rebeldes huthis en el país. "Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas", subraya la ONG.Según el último informe publicado por Oxfam junto con Amnistía Internacional, Fundi Pau y Greenpeace,, bombas, torpedos, cohetes, misiles, granadas de mortero, sistemas de dirección de tiro, equipos electrónicos y aeronaves a Arabia Saudí por un valor superior a 650 millones de euros. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo ( Sipri ), entre 2013 y 2015 España fue el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, tras EEUU y Reino Unido. Datos oficiales recogidos por Oxfam dicen que, entre 2014 y de 2016, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de casi 1.000 millones de euros, la mayor parte de los más de 1.400 millones exportados en total por España en la última década."Arabia Saudí es quien lidera los ataques contra Yemen, y España es firmante del Tratado Internacional del Comercio de Armas (TCA)", recuerda San Pedro. "Justamente ese tratado dice que no se pueden vender armas a países que impliquen un", peligro que la activista considera "sustancial en los ataques contra Yemen".San Pedro destaca que Oxfam ha dialogado con el Gobierno español, y ha registrado preguntas parlamentarias para determinar de qué modo garantiza no estar incurriendo en dicho riesgo. "Las respuestas que dan son claramente insuficientes, parece más un pacto de caballeros que un cumplimiento de la ley", señala. Hasta el momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha expuesto que "Arabia Saudí les ha garantizado que sólo usa dichas armas para uso interno", comenta San Pedro, "pero, a pesar de que hay mecanismos y sistemas como el arbitraje neutro para supervisar el destino final".Oxfam reclama, ante dicha situación, un compromiso firme a la hora de tejer relaciones diplomáticas que lleven a poner punto y final al conflicto. "Urge que la comunidad internacional destine más fondos a ayudar a las víctimas directas de la guerra en Yemen, pero sobre todo es importantepolítica", señala la ONG. En este sentido, San Pedro recuerda que "los acuerdos de paz que se celebraron en Kuwait en agosto de 2016 están en stand by, no ha habido renovación a pesar del impulso de John Kerry [antiguo secretario de Estado de EEUU] para asegurarlo". Aunque España tiene una "capacidad media" en términos de política internacional –debido a que desde el pasado año ya no forma parte del Consejo de Seguridad –, ello "no limita su capacidad para no insuflar más el conflicto mediante la venta de armas", remata San Pedro.El "conflicto olvidado" en Yemen ha dejado en dos años más de 8.000 muertos, 44.000 heridos, más de un millón de personas al borde de la hambruna y un éxodo de tres millones de personas de sus hogares.