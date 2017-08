Sindicatos denuncian que Policía y Guardia Civil fueron excluidos de la investigación para "transmitir una imagen al exterior de un Estado catalán"

Vulneración de los acuerdos de cooperación

La Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), denunciaron este martessufrido por ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado sufrido en Barcelona el pasado jueves, tras mostrar su apoyo a la labor de los Mossos en Cataluña, según informó Europa Press.Asimismo, según informan en un comunicado, manifestaron que la "debilidad de las instituciones y de los responsables políticos" en España, provocó que la "experiencia", y la "estructura" a nivel nacional de ambos cuerpos en el ámbito de la lucha antiterrorista, haya sido "".En opinión de los sindicatos policiales, esta debilidad permitió a los responsables políticos de Cataluña "transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán 'autosuficiente',, asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudieran derivarse".Como ejemplo del "aislamiento" en la gestión del atentado en Barcelona que el SUP Y la AUGC denuncian, se encuentra, "el impedimento de acceso al equipo Tedax de la Guardia Civil a la casa de Alcanar tras la explosión, así como el desconocimiento por parte de las autoridades catalanas del hecho de que el imán de Ripoll fueseen la operación de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista 'Chacal I' en el año 2007", añadieron.Asuntos estos que señalan, según precisaron, "la flagrante vulneración de los acuerdos de cooperación, así como elentre las Fuerzas y Cuerpos policiales de nuestro país".Con todo, SUP Y AUGCal trabajo llevado a cabo por los Mossos, que "han arriesgado sus propias vidas para proteger la de los ciudadanos".En este sentido, reiteraron que se hace masque "no se relegue" la solvencia y el bagaje de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que según apuntanen esta ocasión en perjuicio de la Seguridad Pública.