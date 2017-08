Barcelona, sin miedo

Un momento de la manifestación contra los atentados yihadistas en Cataluña que bajo el eslogan "No tinc por" (No tengo miedo) recorre este sábado las calles de Barcelona.

Primera gran manifestación tras el 11-M

La polémica de las banderas

Críticas

Varios cientos de miles de personas –600.000 según la Guardia Urbana de Barcelona– se manifestaron este sábado en Barcelona en protesta por los atentados terroristas perpetrados el pasado 17 de agosto en La Rambla y en Cambrils (Tarragona), que se cobraron la vida de 15 personas e hirieron a más de cien. Policías, sanitarios y comerciantes encabezaron la marcha solidaria, encabezada por la pancartaEl rey, Rajoy y los ministros de su gobierno fueron recibidos y despedidos con una fuerte pitada y gritos de "fuera". Múltiples pancartas relacioban a Felipe de Borbón con el tráfico de armas, en relación con la amistad de las familias reales de España y, dictadura que alimenta la visión más extremista del islam y que en diversos conflictos ha apoyado al Dáesh (también denominado Estado Islámico). España multiplicó por 30 la venta de armas a Arabia Saudí en los últimos cuatro años.Pese a la petición de la alcaldesa Ada Colau esta mañana de no acudir con banderas, cientos de. Algunos de ellos participaron antes en una la manifestación sin las autoridades, que tuvo lugar a las 16.00 horas. Aunque las banderas independentistas catalanas eran mayoritarias, también se vieron enseñas españolas a lo largo del recorrido.La manifestación terminó con la lectura de textos de, por parte de la actriz Rosa Maria Sardà y la activista Míriam Hatibi, antes de que dos solistas interpretasen El Cant dels Ocells, de Pau Casals.El ambiente en el corazón de Barcelona era relajado y distendido. Antes del comienzo de la marcha, voluntarios repartieron a los participantesMontserrat y Jaume vienen de Manresa (Barcelona). A las 17.00 horas ya estaban sentados en Paseo de Gràcia. Es la segunda manifestación contra el terrorismo en la que participan. La primera fue en 1987, con motivo del atentado del Hipercor en el que ETA mató a 21 personas., dice Montserrat.Por su parte, Jaume opina que para que a estos actos acudan los políticos y el rey Felipe VI, primero debenLa de este sábado es lacatalana desde el 11 de marzo del 2004 (11-M), cuando Al Qaeda asesinó a 192 personas en cuatro trenes de cercanías de Madrid.El 11-M (el peor atentado de la historia de España, respuesta del grupo terrorista al apoyo de José María Aznar a la guerra de Irak) generó. El 12 de marzo del 2004 en la capital catalana, más de un millón de personas salieron a la calle bajo el lema "Catalunya amb les víctimes de Madrid, contra el terrorisme, per la democràcia i la Constitució". La marcha estuvo entonces encabezada por Pasqual Maragall y otros representantes políticos.Pero este sábado, 13 años después, el clima era un tanto diferente. Por decisión de Colau, esta manifestación contra el terrorismo (convocada conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Generalitat de Cataluña). Trabajadores públicos, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, taxistas, hoteleros, vecinos y comerciantes…. Ellos son quienes portaban la gran pancarta con el lema “” (“No tengo miedo”)., como el rey Felipe VI, así como Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, Ada Colau y todos los presidentes autonómicos.La alcaldesa de Barcelona recordó esta mañana que esta manifestación contra el terrorismo es de toda la ciudadanía yEn declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, Colau señaló quey aseguró que, con la marcha de este sábado, Barcelona envía una imagen deAl preguntársele por si le incomoda la presencia del Rey, Colau respondió que “nadie debe incomodarse”, puesto quey en las personas afectadas, y añadió que todo el mundo tiene su sitio.Sin embargo, como respuesta a las palabras de la regidora, Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, consideró que la presencia de banderas es "compatible" con los valores de la marcha. "Lo que se haga con el espíritu de construir un mundo un poco mejor es bienvenido", aseguró también en Rac1, e indicó quey religiones.Por su parte, el pasado jueves, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) publicó un comunicado. En el mismo sentido se manifestó su presidente, Jordi Sànchez, en Twitter, aunque sin especificar el tipo de símbolos.El dolor de Cataluña es compartido en otras zonas de España. Así, diversos colectivos han promovido a través de su Twitter una concentración este sábado en la Puerta del Sol de Madrid a las 18 horas como apoyo por los ataques terroristas perpetrados en Cataluña.Bajo el lema “No tengo miedo” y “Todos somos Catalunya” entidades como la plataforma Recortes Cero convocaroncomo Valencia, Alicante, Castellón y Vigo.Puigdemont y Colau convocaron la manifestación el pasado fin de semana, y la asistencia del rey y de Rajoy ha despertado las críticas de la CUP (izquierda independentista y anticapitalista), así como de 170 colectivos sociales, como Òmnium Cultural, ANC, Casa Nostra Casa Vostra y Stop Mare Mortum, que han firmado: contra su presencia, han llamado a vestir de color azul como símbolo del Mediterráneo, cruce de culturas.Estas entidades y voces críticas convocaron dos horas antes de la marcha oficial otra manifestación sin Felipe VI ni Rajoy bajo el lema ". Pau, solidaritat i convivència en la diversitat".