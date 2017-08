info Libre

Esta tarde a las 18:00 en la Plaza de la Montañeta tenemos una cita para demostrar que #NoTenemosMiedo #TodosSomosCataluña pic.twitter.com/GT3RuewWS3 — Cs Alicante Ciudad (@CsAlicante_C) 26 de agosto de 2017

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona convocaron para este sábado la que se prevé será una. Cientos de miles de personas saldrán a la calle tras el doble atentado yihadista en Las Ramblas y Cambrils que dejó un total de 15 muertos.A las 18.00 horas, bajo el lema No tinc por (No tengo miedo), el recorrido de la marcha abarca un kilómetro y medio,, donde se leerá un manifiesto.En la cabecera de la protesta irán, etc., es decir, “la ciudadanía, todos aquellos que desgraciadamente vivieron en primera persona los actos terroristas”, en palabras de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.Lasque se han unido al acto son muy numerosas: todos los miembros de Gobierno –excepto el ministro Cristobal Montoro–, líderes de los principales partidos, todos los presidentes autonómicos e incluso el rey. De hecho, la presencia de Felipe VI suscitó las críticas de colectivos sociales y de la CUP, quienes en un principio anunciaron que no asistiría a la manifestación, aunque finalmente lo harán evitando al monarca.te cuenta en directo cómo se desarrolla esta jornada:El Gremio de Floristas de Barcelona, la Asociación de Empresarios Mayoristas Mercabarna Flor y el Mercat de Flor y Planta Ornamental de Catalunya, de las cuales 50.000 serán rojas, 10.000 blancas y otras 10.000 amarillas.El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, afirmó que contactará con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,(Girona), y no la compartió,. "No lo tengo contrastado; cuando lo tengamos, lógicamente actuaremos porque habría sido una decisión absolutamente equivocada,", dijo en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.Como respuesta a las palabras de la alcaldesa, Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, consideró que la presencia de banderas es"Lo que se haga con el espíritu de construir un mundo un poco mejor es bienvenido", aseguró también en Rac1 , e indicó que el mensaje de la manifestación se puede expresar. Sobre la presencia del rey,"siempre que lo haga con la mejor intención y la mejor voluntad posible".Un total dede los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia y entidades vecinales y ciudadanas abrirán la manifestación. Entre los presentes en la cabecera de la manifestación habrá miembros de los Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, la policía local de Cambrils, Alcanar y Ripoll, así como la Policía Nacional, la Guardia Civil y Bombers, miembros de la comunidad musulmana y de entidades vecinales, personal sanitario de los ochos hospitales que atendieron a las víctimas, etc.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el Ejecutivo catalán en pleno, pero no a todos, ya que algunos viajan a Barcelona directamente desde Madrid en los aviones que han fletado las autoridades del Estado. El encuentro, previsto para las 16.00 horas, también contará con la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y del exlehendakari Patxi López. Paralelamente, Ada Colau, recibirá en el Ayuntamiento aColau recordó quela manifestación es de la gente, de toda la ciudadanía, y. En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, insistió en que. Respecto a la presencia del rey, la alcaldesa aseguró que, puesto que la manifestación se hace pensando en las víctimas, en sus familiares y en las personas afectadas, y añadió que todo el mundo tiene su sitio.El Ayuntamiento de Barcelonade la ciudad a partir de las 15 horas de este sábado por la manifestación y pide a los que deban cruzar la ciudad que utilicen preferentemente la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral. El Metro, Renfe, FGC, Tram y los buses metropolitanospara facilitar el acceso a la manifestación.Diversos colectivos están promoviendo a través de su Twitter unacomo apoyo por los ataques terroristas. También bajo el lema No tengo miedo y Todos somos Cataluña entidades como la plataforma Recortes Cero están convocado concentraciones de apoyo en otras ciudades como, con el mismo lema y a la misma hora que la de Barcelona.