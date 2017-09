Rajoy recurre ante el TC el referéndum y garantiza la protección de los funcionarios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que el Ejecutivo ha dado orden delas normas aprobadas por el Parlament y la Generalitat para convocar el referéndum del próximo 1 de octubre. En los textos que presente ante el TC, el Gobierno va a pedir "la" y también va a solicitar que decrete la suspensión de todos ellos a la espera de la sentencia.Además, pide que se notifique personalmente esta suspensión al presidente de la Generalitat,, a los miembros de su Gobierno, a los "principales altos cargos de la Generalitat que de una forma o de otra estén relacionados con la organización del referéndum" y también a los 947 alcaldes de la comunidad autónoma. Rajoy ha puntualizado que el Gobierno también solicita al TC que, en esas "notificaciones personalizadas", se "advierta a todos ellos de sucualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum".Por otro lado, Rajoy ha garantizado laasegurando que "nadie" puede obligarles a hacer "algo ilegal". En este sentido, el presidente del Gobierno también ha agradecido a los funcionarios y a la oposición del Parlament el "coraje" demostrado este miércoles en la "catalanas". En este sentido, Rajoy ha valorado lo ocurrido este miércoles en la Cámara autónomica de "".Rajoy ha insistido en que el referéndum del 1 de octubre "no se celebrará", puesto que "la convocatoria supone una las instituciones democráticas". "Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar.porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro", ha enfatizado.El presidente del Gobierno ha advertido a Carles Puigdemont y a todo el bloque independentista catalán que hará todo lo necesario "" para defender la democracia española. "La democracia responderá, no tengan la menor duda, con firmeza, serenidad y dignidad", ha sentenciado.El jefe del Gobierno ha agradecido a la oposición del Parlament y a sus letrados el "coraje" demostrado en el pleno de este miércoles al defender "la legalidad y la dignidad" de las instituciones catalanas y les ha dicho que "" sino arropados por "todos los demócratas dentro y fuera de Cataluña". Rajoy ha agradecido también la "disposición y la lealtad" de los partidos que defienden el orden constitucional, actitud que, a su juicio, es "objeto de tranquilidad" y contrasta con la "fractura" que se presenció en el Parlament. "", ha dicho., que se opusieron a la tramitación de la ley de referéndum, ha dedicado específicamente su "reconocimiento más sincero", porque gracias a ellos el Parlament, ha subrayado, "sigue siendo una institución respetable".