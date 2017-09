Directo | El BOE de este viernes ya recoge la suspensión de las leyes de referéndum y de desconexión

info Libre

El Parlament ha aprobado la madrugada de este viernes la ley de transitoriedad jurídica, que ha sido suspendida por el TC.te cuenta minuto a minuto qué está pasando este viernes:El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha emplazado a formar unatras el referéndum independentista convocado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre. Aunque ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, que ahora lo importante es "estar al lado de la ley", considera que a partir del 2-O hay que "empezar a hablar" de cómo mejorar la actual Constitución. Eso sí,"ni estados de Formentera".Laha lanzado este viernes un anuncio en el que simulan el final del "proceso" soberanista catalán, despeñando una furgoneta por un acantilado.El anuncio que ha recogido Europa Press es lapara las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015.Entonces, losporque consideraban que estaban alargando en su beneficio el proceso de soberanía al que se habían comprometido, en lo que denominaron "procesismo".Dos años después, tras aprobar las denominadas leyes de desconexión,Lade los Diputados, Margarita Robles , haporque, a su juicio, esta figura debe mantener "un papel institucional" que haga cumplir el reglamento de la Cámara.En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, la diputada socialista ha calificado dey le ha echado en cara que no esté contribuyendo a "evitar la tensión" en Cataluña.Asimismo,y ha manifestado su "gran confianza" en la Ada Colau , de quien ha dicho que "conoce la realidad de la calle". En este sentido, también ledurante el referéndum del próximo 1-O y ha expresado, "como jurista", que lo que está haciendo es "ilegal".Por último,y ha lanzado un mensaje al Albert Rivera , al decirle que "con la que está cayendo en el país", no es "momento de fotos".El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos del Gobiernodel Parlament para su desarrollo, con lo queEn los cuatro textos publicados, se detalla laa dos decretos de la Generalitat que convocan el referéndum y a las denominadas leyes de desconexión, así como a la resolución por la que se designaron los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña.La suspensión inmediata de las normas impugnadas se produce aly que da un plazo de cinco meses al tribunal para ratificarla o levantarla.El BOE también detalla las personas a las que se notificará esta suspensión. Asimismo, se incluye un párrafo deacordada.En particular, en el caso del decreto de convocatoria, se les advierte que, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna quesobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el Decreto objeto de la presente impugnación, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".