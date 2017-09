Rajoy pide a los catalanes que no acudan a las mesas electorales: "Sería absolutamente ilegal"

El presidente del Gobierno,, insistió este miércoles en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados en que no va a haber referéndum en Cataluña. En todo caso, aprovechó para pedir a los catalanes que sean citados a acudir a una mesa electoral que no vayan porqueAntes de lanzar este mensaje, pidió a calma a los ciudadanos. "Aprovecho para decirle a todas las personas que entienden que el Gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer,Rajoy no entiendeque la no celebración de la consulta ilegal. En este sentido, añadió que la Fiscalía, igual que los jueces y su Ejecutivo porque si no sería"No hay alternativa a eso. El Gobierno no puede permitir, ni la Fiscalía, ni el poder judicial, que unas personas pasen por encima de la ley. Eso no es posible porque sería entrar en la ley de la selva", sentenció."La fiscalía actuará siempre en defensa de la legalidad, los jueces, también, y el Gobierno, también. Por supuesto", recalcó el jefe del Ejecutivo. En Moncloa subrayan que tienen todos los escenarios de respuesta previstos en función de cómo avancen los independentistas, pero se niegan a desvelar sus cartas.En estos días, el Ejecutivo está volcado en dar con las urnas e impedir la impresión de papeletas., algo que ha despertado las críticas de sectores de la oposición con acusaciones de que el Gobierno se esconde tras los jueces para no hacer política.Respecto a que el presidente de la Generalitat,se haya mostrado dispuesto a hablar, Rajoy precisó que llevan "mucho tiempo hablando" pero no que la soberanía nacional es "innegociable".