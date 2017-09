El Gobierno prepara nuevas medidas para impedir gastos de la Generalitat en el referéndum

info Libre

Evitar que los gastos se consignen tras el 1-O

La web del referèndum és la de l' Estatut. El TC es va carregar l'Estatut però no la web. Allò de "els catalans ho aprofitem i reciclem tot" https://t.co/4x3MEMtHC3 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 9 de septiembre de 2017

La carta de Junqueras

Estamos ante un escenario inédito, pero no estamos parados. Ahora, tras haber activado el frente judicial con los recursos ante el TC, estamos en la parte logística, en impedir que haya urnas, que se impriman papeletas y que se promocione un referéndum que no se va a producir", así lo ponen de manifiesto afuentes de Moncloa, que avanzan que el Gobierno está estudiando nuevas medidas para impedir que la Generalitat reciba o destine fondos con la finalidad deSalvo cambios de última hora, las medidas recibirán luz verde este viernes en el Consejo de Ministros. Y vendrían reforzadas por un hecho de última hora:. El departamento que dirige Cristóbal Montoro estudia que sea el ministerio el que responda directamente a los gastos que reclamen los proveedores con los fondos del sistema de financiación.El Ejecutivo lleva semanas trabajando en un nuevo paquete de medidas, dándoles soporte legal con todos los informes necesarios. Creen que,para la consulta, con el arranque de campaña, hay que intensificar los controles para que no se destine "ni un euro público" aUno de los focos va a estar en la posibilidad de que se esté recurriendo a financiación privada. Desde hace meses, el Gobierno está advirtiendo de que"Los datos que la intervención de la Generalitat nos ha pasado semanalmente indican que el Presupuesto no está siendo destinado a estos fines. Pero,¿Cómo se desarrollan y se pagan los anuncios en TV3?", se pregunta unLas medidas vendrían a reforzar las ya anunciadas el pasado 21 de julio tras una reunión de lapresidida por. En esta se acordó poner condiciones a la Generalitat a la hora de seguir percibiendo la transferencia de efectivo a través del FLA. La principal de las medidas fue la de la obligación por parte de esta comunidad de remitir semanalmente a Hacienda un informe con los gastos realizados. Una vía para comprobar que no se había destinado un solo euro al pago de partidas orientadas a la celebración de la consulta y a la que el Govern ha dado un portazo. También se demandó elDesde la Moncloa justificaron el motivo de estas medidas excepcionales,en que había sido detectado un desvío de 6.150 euros, cantidad que podría estar destinada a la preparación del referéndum.La primera de las exigencias había de cumplirse cada miércoles y así vino ocurriendo hasta la semana pasada según aseguran en el departamento de. Este mismo martes, el propio ministro, además de insistir en que no va a destinarse un solo euro de dinero público a la consulta ilegal, aseguró en los pasillos del Senado que el interventor de la Generalitat de Cataluñacon los que se ha pagado la web ni el anuncio llamando a votar, y que su departamento estudia el asunto porque "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades".Según explicó Montoro, el interventor no ha podido acreditar hasta la fecha cómo se ha pagado esa web y ese anuncio. "Es muy preocupante que ocurra esto en un país desarrollado y civilizado, que un poder público esté haciendo uny que la Intervención no es capaz de informar sobre el origen de los recursos públicos", añadió el ministro advirtiendo de queuna pista del paquete de medidas en el que su departamento venía trabajando.Recientemente, el conseller de Presidencia,explicó en su perfil de Twitter que la web del referéndum es la misma que la del Estatut: "Los catalanes lo aprovechamos y reciclamos todo", bromeó. En esta línea, fuentes del Govern aseguran aque no ha costado un euro.Los interventores se enfrentan a sanciones si se demuestra que los datos ofrecidos no concuerdan con lasEn este sentido, el Gobierno quiere también evitar "trampas" en los datos que la Generalitat se niega a seguir facilitando a Hacienda. Una de las iniciativas que podría salir adelante este viernes sería la de exigir que se detallen las previsiones de ingresos y gastos ya comprometidos.poner todos los obstáculos posibles para evitar que los gastos destinados al referéndum sean consignados una vez haya transcurrido el 1-O.Las tensiones Estado-Generalitat subieron de revoluciones este jueves después de que el conseller de Economía,, comunicara a Montoro que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat, según la carta enviada a la que tuvo acceso Europa Press.Junqueras avisa de que ya no certificará por escrito un detalle de gastos semanales, si bien la Generalitat mantiene su. A su juicio, las medidas de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos "suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".Además, en la misiva, el vicepresidente manifiesta que la voluntad del Govern es "seguir apostando por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre. Añade que, hasta el momento, no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre la celebración de un referéndum, "pese a las reiteradas propuestas y peticiones" formuladas por el Govern y el Parlament, y asegura que