Cifuentes aplaude el auto que suspende el acto pro 1-O en Matadero ya que lo considera "ilegal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , aplaudió este sábado laorganizado por Madrileños por derecho a Decidir en Matadero , ya que considera que, informa Europa Press.Así lo dijo la también presidenta del PP de Madrid momentos antes del acto homenaje al piloto de motociclismo fallecido este verano Ángel Nieto tras conocerse ayer que el juez José Yusty Bestarreche ratificó el auto del pasado 12 de septiembre por el que suspendía de manera cautelar el acto pro 1-O en unCifuentes manifestó que "las resoluciones judiciales hay que respetarlas siempre en un sentido y en otro". "Lo que se cuestionaba por parte del juez y, desde luego, lo que criticamos es que se utilice elpara un acto de esas características, que es ilegal", ha aseverado."Si ellos lo quieren hacer en privado es cosa suya, pero nopara un acto que va en contra de todos los españoles", defendió la conservadora.En el mismo sentido se pronunció el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien afirmó que siempre han respetado la, aunque no comparten que "se vaya a celebrar un acto de"."El Ayuntamiento lo que no podía hacer es dar soporte institucional y mucho menos ceder un local a costa de todos los madrileños para que se hiciera esa apología; el juez nos ha dado la razón dos veces. Después de la primeray comoayer le tuvo que enviar otro recadito de los que tanto le gustan a ella para ver si de esta manera acata las resoluciones judiciales", criticó.Por último, el portavoz del PP en el Consistorio celebró que "al final se ha puesto la razón y la cordura" y sostuvo que el Ayuntamiento ", no puede poner una alfombra roja al independentismo catalán".