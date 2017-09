Anticorrupción pide investigar a los expresidentes del Banco Popular Ron y Saracho por la quiebra de la entidad

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la admisión a trámite deque se interpusieron Emilio Saracho así como contra sus respectivos consejos de administración por llevar a la quiebra a la entidad.Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la mayoría de las querellas y denuncias que el fiscal del caso, Antonio Romeral, menciona en su escrito se dirigen contra las dos últimas cúpulas del banco, sobre todo en lo que respecta a lasmediante un folleto que no reflejaba la realidad de la situación financiera. También ve indicios de manipulación del mercado en la última etapa de la entidad.Anticorrupción ha entregado ya su escrito al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor encargado del caso desde que el pasado 7 de junio se anunciara que el Banco Santander había comprado por un euro el Popular . Desde entonces, se han ido acumulando las querellas y denuncias por parte de, sobre todo.Por el contrario, las fuentes consultadas han precisado que la Fiscalía Anticorrupción no ha reflejado en su escrito al magistrado l-Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, ya que además no argumentaban ni los hechos delictivos que se les podría imputar.