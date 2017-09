La solución del problema en Cataluña está clara para Pablo Iglesias: "enviar al PP y a Ciudadanos a la oposición" y que un nuevo Gobierno "de unidad plurinacional" convoque un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Así lo aseguró el secretario general de Podemos en su discurso de cierre de la asamblea de parlamentarios y alcaldes que celebró este domingo Unidos Podemos, una intervención en la que apeló al "compañero Sánchez" aIglesias intervino en último lugar en el acto que reunió este domingo en Zaragoza a representantes de Compromís, PNV, EH Bildu, Geroa Bai, ERC y PDeCAT, además de un nutrido de cargos públicos y orgánicos de Unidos Podemos. El eje de su discurso fue el que ha mantenido la coalición morada en las últimas semanas: con la actuación del Estado para paralizar el 1-O, ha comenzado en una dinámica represiva que ha convertido el problema en Cataluña en un conflicto de derechos civiles que tiene su solución, según Iglesias, en"Aquí hay reunidos patriotas vascos, catalanes, gallegos andaluces y también españoles. Hay algo que nos une a todos, nuestro compromiso con la democracia, con los derechos civiles y las vias democráticas para la resolución de los conflictos", aseguró Iglesias. Y es que, para el líder de Podemos, la diferencia ideológica de los partidos presentes en la asamblea —"desde tradiciones liberales y democristianas hasta socialistas y comunistas"— no es óbice para que todas esas formaciones defiendanPor ello, señaló Iglesias, "hace falta un nuevo gobierno de unidad plurinacional que organice un referéndum de autodeterminación y devuelva la palabra a la gente, a los pueblos y a las naciones". "Pero no podemos hacerlo solos", planteó el líder de Podemos, sino que es necesariolejos del carril autoritario del PP". "Compañero Sánchez, no caigas en la trampa de hacer un frente con el PP, no se puede construir la democracia con el partido del autoritarismo", pidió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.