"¿À Punt para el catalanismo?"

La Eva Ortiz , ha pedidode la directora de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ( CVMC ), Empar Marco , por, a su juicio,en varios mensajes de Twitter.Durante este domingo, la, À Punt, Empar Marco, y el, intercambiaron varios tuits con motivo de la jornada del 1-O en Cataluña, según recoge Europa Press.El rifirrafe se originó cuando Marco escribió en su cuenta un mensaje en el que tildaba deque está provocando las fuerzas de orden público del Estado en Catalunya #1OTV3" y el parlamentario conservador le contestó: "Lo que es lamentable y absolutamente injustificable es quedel proceso secesionista. Se debe usted a todo el pueblo valenciano, a todo.. A esto, Marco respondió con otro tuit: "Lo que es indignante es que, que es lo que yo condeno y condenaré siempre".Hoy, desde el PP, Eva Ortiz ha considerado queporque es lamentable y absolutamente injustificable que la directora general de la tele que pretende ser de todos y no un órgano de propaganda de Compromís, secunde públicamente las posiciones de los secesionistas y ponga en duda el estado de derecho".La secretaria general del PPCV ha recordado que. "Quien quiere separar España y romper el orden constitucional no puede estar al frente de una televisión pública. ¿Es esa la tele que queremos los valencianos, una tele À Punt para el catalanismo?", se ha preguntado."Es indignante —ha proseguido— ver a la responsable de la Radiotelevisión pública valenciana posicionarse a favor del secesionismo.porque la directora de un medio público que se supone está al servicio de todos los valencianos, no solo una parte, no puede trabajar al servicio del nacionalismo valenciano-catalán como viene haciendo Marco de manera indisimulada desde el primer día que accedió al puesto".Por último ha indicado quey no ocultan sus intenciones anexionistas de esta tierra al independentismo catalán". "Lo lamentable y preocupante es que sigan al frente de organismos públicos que ya sabemos cuál es su objetivo y finalidad", ha finalizado.