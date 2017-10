El PP cree que tiene "toda la lógica" que las empresas se planteen sacar sus sedes de Cataluña

Respuesta a Aznar

"Cuando se incumplen las leyes, cuando un Gobierno como el de la Generalitat no atiende ni a la Constitución ni a las leyes,. Así respondió el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, preguntado sobre su valoración ante las noticias que apuntan a que entidades, como el, se están planteando un cambio de domicilio social ante el temor de una declaración unilateral de independencia por parte del Govern. Para el coordinador general de los conservadores, "tiene toda la lógica" que los empresarios estudien este tipo de iniciativas.El dirigente del PP insistió en que uno de los elementos que animan a la economía espor lo que "es muy entendible y lógico" lo que a día de hoy se está estudiando desde algunas instituciones financieras.El consejo de administración de Banco Sabadell ha convocado una reunión extraordinaria para la tarde de este jueves con el fin de analizar el cambio del domicilio social de la entidad ante la incertidumbre que está originando el desafío independentista, según informó Europa Press. Fuentes oficiales de Sabadell consultadas por Europa Press explicaron que el objetivo del cambio de sede social seríaAsimismo, han asegurado que la posición de liquidez del banco no se ha visto afectada por la incertidumbre política y económica en Cataluña , aunque sí reconocen que la volatilidad experimentada durante las últimas sesiones bursátilesMientras, CaixaBank anunció que adoptará las "decisiones necesarias en el momento oportuno", paraPor otra parte, Martínez-Maillo respondió también alen el que se instaba a Mariano Rajoy a actuar ya en Cataluña o convocar elecciones.subrayó.El dirigente conservador manifestó que el PP espor la situación en Cataluña tal y como muestran los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).Pero sí quiero trasladar que Rajoy y el Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones institucionales. Lo lleva haciendo, no ahora, sino hace muchísimo tiempo", añadió recordando la reforma de lapara garantizar que se cumplen sus resoluciones y que todos los recursos que desde el Ejecutivo se han planteado a cada decisión de la Generalitat encaminada a buscar la independencia.Además, sostuvo que el Gobierno y la instituciones están cumpliendo con sus "obligaciones ordinarias y normales". Rajoy, dijo no sólo tiene el "ánimo" –palabra usada en el comunidado de FAES – sino el "compromiso" de seguir haciéndolo.A su juicio, lo que se necesita ahora es"Rajoy se ha ganado ese aval a lo largo de los años. Evitó el rescateeconómico que muchos le pedían, -recordó-, y ahora todos se lo reconocen;añadió."Cuando en ese comunicado de FAES se habla de inteligencia y eficacia a la hora de tomar las decisiones, pues coincidimos en esa inteligencia y eficacia,, añadió.