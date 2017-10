Aznar pide a Rajoy que actúe en Cataluña o que convoque elecciones

"Demoler el sistema constitucional de 1978"

La, presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, se ha pronunciado sobre la crisis en Cataluña y ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy queque tiene al alcance para frenar la posible declaración unilateral de independencia que, previsiblemente, comenzaría a caminar el próximo lunes . El Ejecutivo, opina, tiene la "" de emplear estas herramientas "inteligente y eficazmente" aun si no encontrara los apoyos políticos suficientes. De esta forma, el organismo defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución.De no actuar y continuar en la posición de "inacción", Faes opina que la única salida posible sería la. "Si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidirse deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España", afirma en un comunicado.La organización presidida por Aznar –que se desvinculó del PP el pasado año–, al que atribuye "" que han provocado la imposibilidad de "establecer una estrategia eficaz y temprana frente al empuje del secesionismo". "En Cataluñani un minuto más", han declarado.Para Faes, los "secesionistas, populistas antisistema y revisionistas de la Transición" –como se refiere a los partidos independentistas– no tienen otro objetivo que la demolición del "sistema constitucional de 1978" y laespañol", donde sitúa al Partido Popular. Por ello, apunta a que los "pactos fundamentales" de convivencia ya se han roto y urge a actuar frente a este "ataque frontal a la ley, a la democracia y los derechos de los conciudadanos".Además, la organización de Aznardesplazada a Cataluña, a la que ve víctima de un acoso "inconcebiblemente eficaz y duradero". La expulsión de estos cuerpos, señala, significaría el desalojo "simbólico" del propio Estado.Con respecto al discurso pronunciado por el rey Felipe VI este martes, Faes opina que "la Corona" ha sido el" para que España supere esta crisis y "fortaleza en la defensa de la unidad y permanencia de España".