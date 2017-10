Dos etapas para llegar al "Estado propio"

Generar "conflicto democrático"

El Govern de Carles Puigdemont estableciópara conseguir la declaración unilateral de independencia y la creación de un "Estado propio" y, además, diseñó unapara llegar a este fin, según un segundo atestado de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press. En una de la opciones planteaEste informe ha sido remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga al mayor de los Mossos d'Esquadra,; a la intendente, Teresa Laplana; y a los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un delito de sedición en relación a los los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona.La Guardia Civil contempla que el primero de los escenarios, el más "deseable" para el Govern de Puigdemont —apuntan—, sería lay la "creación de un Estado propio negociando la desconexión".El segundo escenario prevé una "con dos consecuencias que pierdan o que resistan. En caso de resistir deberíany tendrían que poner en marcha el plan deobligando a un referéndum acordado que llevase a la creación de un Estado propio".Como última alternativa, se sitúa el rechazo de la declaración unilateral de independencia (DUI) y se abre la posibilidad de "oferta de negociación", aunque de antemanopor lo que se exigiría un referéndum que "podría llevar nuevamente a generar más conflicto y desconexión forzosa".Por otro lado, los investigadores señalan que la creación de ese Estado propio se haría en. La primera se haría a cargo de un, que se encargaría de diseñar un "plan estratégico creíble, realizable y de consenso"; y la segunda la realizaría unque seguiría todas las instrucciones del primero para "crear un nuevo Estado por la vía del pacto o de la unilateralidad".El primer gobierno se encargaría de, como las leyes de desconexión y la movilización social, para el nacimiento de un nuevo Estado y su "reconocimiento internacional", así como evaluar los "riesgos" de la transición. "Una vez realizado este trabajo convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo parlamento independentista", subraya el informe del Instituto Armado.Según detalla la Guardia Civil, la estrategia de la Generalitat pasa por hacer una oferta dey, a partir de ahí, pactar la consulta independentista con el Gobierno central. "En caso de que este no acepte, se producirá un conflicto que puede derivar incluso en la creación de un Estado propio y a partir de ahí derivar en un referéndum acordado", subraya.Los pasos a seguir se detallaron en un informe denominado #EnfoCATS. Reenfocant el procés d'independència per a un resultant exitós. Proposta estratègica, incautado el pasado día 20 de septiembre durante el registro del domicilio particular del secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josép María Jové , que fija como objetivos:Este documento, que se incluye en el atestado de la Guardia Civil fija como inicio de dicha "hoja de ruta hacia la independencia" en las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 y establece un organigrama de responsabilidad en el que se incluye aDel mismo modo, hace hincapié en que la negociación de una desconexión y el pacto de una consulta independentista es la "fórmula óptima", pero si no se llega a este acuerdo, "como último recurso" se provocaría un ", orientado a generar inestabilidad política y económica" que fuerce al Gobierno de Mariano Rajoy a aceptar la negociación de la separación de España."La DUI generaráporque concluyen que el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum pero si lo ve todo perdido lo hará para que lo perdamos", prevé el informe del Govern catalán. Por otro lado, EnfoCATS destaca que "precipitar una DUI sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional".La Guardia Civil contempla en su atestado que las leyes necesarias de desconexión, como la de transitoriedad, aprobada por el Parlamento de Cataluña y suspendidas por el Tribunal Constitucional, eraindicados en esta hoja de ruta que debería realizar el "gobierno de transición".Asimismo, se establece un plan de actuación en caso de recurrir a la "desconexión forzosa", en el que se "según la respuesta del Estado". Precisa que se necesita para ello "una clara determinación ciudadana" que apoye y se "implique activamente", además de la "complicidad internacional".