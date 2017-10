Iglesias acusa a Rajoy de "romper España" y le insta a ponerse al frente de una negociación con Puigdemont

"Desconfíe de Rivera"

El secretario general de Podemos,, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no aplique el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña ycon el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Deje de romper España", ha demandado."Ustedes sonde que se rompa España", ha denunciado el líder de Podemos durante su réplica, recogida por Europa Press, a la comparecencia que ha ofrecido Rajoy en el Congreso para explicar las medidas que está adoptando el Ejecutivo en Cataluña.Según Iglesias, la solución a la crisis por la que atraviesa Cataluña únicamente, y por asumir que España es un país "plurinacional" y que Cataluña debe ejercer el derecho a decidir a través de un referéndum pactado."Yo no tengo hijos todavía, pero me gustaría tenerlos. Y me gustaría que mis hijos conocieran una Cataluña que formara parte de un proyecto que se llama España, pero eso sólo es posible si en Cataluña hay un referéndum", ha asegurado.Por ello, ha exigido al presidente que deje abordar el conflicto como "un problema de orden público y legal" y asuma que se trata deque requiere "negociación" y no la aplicación del artículo 155 , como le exige el líder de Ciudadanos, Albert Rivera."Le hago una advertencia de buena fe:, señor Rajoy. Rivera es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis, y a usted Aznar no le quiere", ha avisado a Iglesias. "Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y la ley", ha avisado Iglesias.Durante su intervención, Iglesias ha asegurado que no era su intención "polemizar" sinopara que atienda su petición de diálogo y recuerde que la "tradición conservadora" a la que pertenece su partido ha reconocido "en determinados momentos que España es plurinacional"."Hace años, Adolfo Suárez, que no tenía tanto intelecto como Manuel Fraga pero sí más instinto político, asumió que en la Constitución se hablara de nacionalidades. Eso implica reconocer que", ha defendido, antes de remarcar que también Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución,"Hubo un tiempo en que", ha enfatizado, antes de señalar que, no obstante, eso se acabó cuando "rompieron la constitución territorial" de España al recurrir la reforma del Estatuto de Cataluña.Según el líder de Podemos, en aquel momento el PP "dejó de ser un partido de Estado". "Usaron Cataluña para envolverse en la bandera y. Quizás como partido les vaya bien, pero a España le va muy mal", ha advertido.Por este motivo, Iglesias considera que el PP es el, y por ello, ha exigido a Rajoy que aproveche este momento para dejar de actuar "como presidente del PP" y ejerza de "presidente del Gobierno", sentándose a negociar con Puigdemon."Quiero pedirle con toda solemnidad que. Ayer Puigdemont escuchó a Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo) y dejó de escuchar a Artur Mas y usted lo sabe. Escuche también a Tusk. Le pido que se ponga al frente de la negociación y no detrás de la policía y la ley", ha exigido.Desde En Comú Podem,, ha recriminado a Rajoy que haya calificado de "éxito" del Estado la jornada del 1 de octubre y que no haya hecho ninguna propuesta política, sino sólo un "requerimiento" para que Puigdemont concrete si ha declarado o no la independencia de "que usted no sepa qué pasó ayer es(Centro Nacional de Inteligencia)", ha deslizado.En este contexto, ha explicado al presidente que lo que hizo Puigdemont fue dar un paso "para ofrecer diálogo", un diálogo que, ha remarcado, debe producirse "sin condiciones" . "El dialogoy menos si se hace a caballo del 155", ha añadido Domènech, antes de volver a defender que se aplique la vía escocesa o canadiense.También ha avisado de que el hecho de no hablar de lo que sucede en Cataluña no significa que vayan a desparecer las demandas de sus ciudadanos y ha insistido en que si Rajoy es incapaz de dialogar,por "el bien de Cataluña y de España"., no nos jugamos las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones", ha sentenciado por su parte el coordinador general de IU,, quien ha pedido a Rajoy "audacia y valentía" para actualizar la Constitución, pero no "desde arriba" sino "contando con la gente" y reconociendo a España como un "país plurinacional" y atajando los problemas de la sanidad, la educación, la miseria y la desigualdad.Por último, la portavoz de En Marea,, ha reclamado a Rajoy que sea "un estadista", asuma que tarde o temprano habrá un referéndum porque esy "no tome medidas sin retorno" que "lleven a la confrontación". También ha enviado un requerimiento al PSOE: No permita que el PP se "apropie" de una Constitución que no votó. "Paremos el odio contra Cataluña y también contra España", ha pedido, apelando al diálogo.