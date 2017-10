Sánchez anuncia un acuerdo con Rajoy para abrir en seis meses la reforma de la Constitución

Minutos después de Rajoy

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, además de confirmar este miércoles su respaldo al requerimiento enviado por el Gobierno a Carles Puigdemont, ha anunciado un acuerdo con Mariano Rajoy para abrir, en el plazo de seis meses,Un acuerdo que, explicó, es fruto de las reflexiones que ambos han compartido en los múltiples contactos, algunos públicos y otros privados, que han mantenido en las últimas semanas.Será después del debate que se abra en el seno de ladel Estado autonómico. “Estamos con la defensa de la Constitución”, explicó, y es incluye actualizarla, una demanda del PSOE que se remonta años atrás y que ahora, según Sánchez,“Hay que actualizar nuestro modelo de convivencia y resolver la crisis territorial que no sólo tiene que ver con Cataluña, también con el Senado. hay muchos elementos que se pueden abordar”, añadió.Una reforma en la que Sánchez espera ver defender sus posiciones incluso a los partidarios del derecho a decidir “ y de la consulta pactada”. Pero, porque su deseo es “hablar de cómo Cataluña se queda en España, no de cómo se va de España”.El líder socialista subrayó que su partido es “sinónimo de la Constitución del 78” y “eso significa que siempre vamos a estar con el Estado social de derechoQue quede claro”.Y en este planteamiento,explicó a preguntas de los periodistas. Hasta el punto de revelar que el líder del PSC, Miquelque él mismo ha mantenido cpn Rajoy. Una coordinación “absoluta” con el Gobierno, que no obedece a “cuestiones tácticas” sino a “convicciones”.El líder del PSOE hizo público este anuncio inmediatamente después de confirmar quede pedir al president catalán que aclare si ha declarado la independencia. Hay que “sacar la política catalana del pantano en que el que la ha mentido el president Puigdemont”. Ni los catalanes ni los españoles, añadió, “se merecen seguir viviendo con la angustia de no saber si han declarado la independencia” y ahora el president tiene “la oportunidad de aclararlo”.Si no lo hace, confirmó Sánchez,con el apoyo del PSOE. ¿En qué términos se hará? El líder socialista no quiso aclararlo, aunque sí subrayó que entre las muchas interpretaciones que cabe hacer de ese artículo, redactado dse forma deliberadamente ambigua para dejar margen de maniobra al Gobierno, los socialistas, han trasladado a Rajoy cuáles son sus preferencias, que siguen pasandopor la mesura y la proporcionalidad.Lo que ocurrió el martes en el Parlament, señaló, puso a Puigdemont frente al espejo deque culmino después con la firma de una declaración de independencia “tan dura y tan irresponsable”.Es verdad, reconoció Sánchez, que después de vivir horas traumáticas y tensas, lel martes cuando supo que la amenaza de “quiebra del ordenamiento constitucional quedaba aparcada”.“Nosotros empatizamos con el sentir de millones de españoles y catalanes que se fueron tranquilos a la cama porque vieron que esa declaración de independencia no se imponía en el Parlament”, explicó Sánchez. Pero, a pesar de ese alivio, la situación “corre el riesgo” de quedar “aún más empantanada” porque Puigdemont, en vez de hablar de diálogo,Esa es la razón, concluyó, por la que los sociaoistas comap4ten “con el presidente la necesidad de que Puigdemont aclare qué quiso decir ayer [por el martes].que aclare, negro sobre blanco, que aconteció en el Parlament”, enfatizóLa comparecencia de Sánchez tuvo lugar apenasen La Moncloa, que no permitió hacer preguntas a los periodistas, en la que anunció la decisión del Consejo de Ministros dede Cataluña.para que, en función de la respuesta, el Gobierno pueda invocar, por primera vez en la historia constitucional española,que. previa autorización del Senado, hace posible facultar al Ejecutivo para tomar las medidas que considere necesarias con el fin de obligar al Govern a cumplir la legalidad.En medio de ambas comparecencias,Primero fueel primer secretario de los socialistas catalanes, y después la alcaldesa de Hospitalet,Ambos valoraron “mucho la prudencia y la mesura de la declaración” del presidente y mostraron su esperanza dePreviamente, en la sesión de control del Congreso, la vicesecretaria general del PSOE,ya había reiterado la posición de los socialistas: apoyo de su partido al Ejecutivo y al Estado de Derecho. Los socialistas, precisó, defienden el diálogo entre políticos, como en el Congreso, y "no en las iglesias" yy se utilice para alcanzar acuerdos "dentro del orden constitucional", no para "romperlo de forma unilateral".La numero dos del PSOE ha sido la única diputada de su partido que ha hablado de Cataluña en la sesión de control de este miércoles, ya que los socialistas han decidido retirar las otras tres preguntas del mismo tema, informa Europa Press. En cualquier caso, no la ha formulado y ha centrado su intervención en reafirmar su respaldo al Gobierno y en contestar a Puigdemont.Así, ha tildado delo sucedido este martes en el Parlament y ha subrayado que el PSOE no se ha movido de su posición: "Estamos encomo garantía de cohesión social y territorial", ha sentenciado.También ha insistido la diputada por Asturias en queque sirva para "alcanzar acuerdos dentro del orden constitucional" y no como herramienta para "romperlo de manera unilateral".En este contexto, ha agradecido el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios a la comisión para modernizar el modelo de Estado impulsada por el PSOE —a la que sólo han puesto pegas Ciudadanos y ERC— y ha remarcado que"y no en las iglesias", porque precisamente para dialogar y solucionar problemas es para lo que son elegidos los representantes políticos.También ha apuntado que el diálogo debe producirse siempre teniendo en cuenta quea de un pueblo plural y diverso que no se merece este sufrimiento ni esta fractura". "Prestamos nuestro apoyo al Gobierno y al Estado de Derecho siempre que se cumplan todos estos requisitos", ha remachado.La vicepresidentaverbalizado por su vicesecretaria general, ha vuelto a criticar a Puigdemont, ha insistido en que el Gobierno va seguir defendiendo el orden constitucional "en el que cualquier diálogo es posible" y ha hecho hincapié en que no cabe "el diálogo con imposición".