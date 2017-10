Directo | El Gobierno no considera válida la respuesta de Puigdemont

info Libre

La confiança amb el poble de Catalunya és absoluta.El civisme i actitud ferma ens fa guanyadors.Junts,units, ferms com1oct ens fa guanyadors — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 16 de octubre de 2017

Este lunes concluía el plazo para que el president de la Generalitat,, responda al requerimiento del Gobierno sobre si proclamó o no la independencia el 10 de octubre. Elha respondido esta mañana con una carta en la que, y el Gobierno ya ha adelantado que no acepta la respuesta. Además, hoy está previsto que declaren ante la Audiencia Nacional por un supuesto delito de sedición el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, y los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural,Sigue enel minuto a minuto de la crisis en Cataluña:La diputada de la CUP en el Parlament,ha criticado el contenido de la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy:, y ha insistido en proclamar ya la república. En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha insistido en reactivar la declaración de independencia suspendida por Puigdemont, y ha asegurado que así será la única manera que el Gobierno central se prestará a dialogar.El conseller de Interior de la Generalitat,, ha afirmado este lunes que, si el diálogo con el Gobierno no es correspondido, el siguiente paso será la, y no ha descartado que esta se produzca. En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Forn ha reconocido que la vía del diálogo es difícil pero ha pedido "no quemar etapas" antes de conocer la respuesta del Gobierno central a la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que no aclara si declaró o no la independencia el 10 de octubre y en la que pide diálogo.El ministro de Asuntos Exteriores,, ha considerado que la respuesta remitida por el president de la Generalitat,al requerimiento del Gobierno para que aclarara si ha declarado o no la independencia en Cataluña de manera unilateral. "La carta que hemos conocido creo que no constituye una respuesta al requerimiento. El Gobierno, una vez expirado el plazo a las 10:00 horas, contestará", ha expresado Dastis a preguntas de los periodistas en Luxemburgo, en donde asiste a un consejo de ministros de Exteriores de la UE.El presidente de Òmnium Cultural,, ha avisado este lunes de que las, si bien ha respetado que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya marcado un plazo de dos meses para dialogar con el Gobierno central: "Que nadie nos pida ninguna renuncia, pero podemos esperar estos dos meses que nos piden".El ministro de Justicia,, ha afirmado este lunes que Puigdemontal requerimiento que le mandó el Gobierno de Mariano Rajoy para conocer si había declarado o no la independencia y ha recordado que tiene un, hasta este jueves, para que ofrezca una nueva contestación. "La primera pregunta (sobre la declaración unilateral de independencia) era clara y parece que la respuesta no lo es tanto", ha incidido.El presidente la ANC,, ha calificado este lunes dedel president del Govern, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno central, y ha asegurado que la "responsabilidad histórica" será del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya.El mayor de los Mossos d'Escuadra,, ha llegado poco antes de las nueve y media de la mañana de este lunes a la Audiencia Nacional para declarar como. Además de Trapero, está previsto que declaren la intendente de los Mossos,, y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural,El president de la Generalitat, no ha precisado en su carta de respuesta al Gobierno si proclamó o no la independencia en el Parlamento catalán el 10 de octubre y ha emplazado al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, a"lo antes posible para explorar los primeros acuerdos" para resolver el conflicto en Catalunya.