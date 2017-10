Puigdemont no responde a Rajoy si declaró la independencia y pide diálogo

Dos meses

Los pasos para aplicar el artículo 155

El presidente de la Generalitat,ha optado por no responder a Mariano Rajoy sobre si la semana pasada declaró la independencia en el Parlament con los resultados del referéndum ilegal del 1-O como base. En la carta [aquí, en PDF] , adelantada por Catalunta Ràdio RAC1 , el president se limita a pedir diálogo a Mariano Rajoy y a que "se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña".La misiva, de cuatro páginas, no responde, pues, 'sí' o 'no' al requerimiento que el Gobierno de Mariano Rajoy le remitió tras el Consejo de Ministros extraordinario del pasado miércoles, lo que, salvo un giro inesperado del Ejecutivo, conduciría a que la aplicación del artículo 155 de la Constitución siga su curso. La Moncloa había dado dos plazos. Uno, hasta las 10.00 horas de este lunes, para que aclarara si había declarado la independencia el pasado 10 de octubre. Y otro, hasta las 10.00 de este jueves, para queEn las últimas horas, desde el Gobierno había sido muy insistentes en que sólo les valía un 'sí' o un 'no' a la pregunta. Y en que la apertura de un proceso de diálogo conllevaba la vuelta a la legalidad por parte del Govern.había convocado este lunes a las 11.00 en la sede nacional de su partido al Comité de Dirección. No obstante, el sentido de la carta de Puigdemont podría conllevarLas fuentes consultadas se muestran divididas sobre si, partiendo de la respuesta de Puigdemont, tiene ahora sentido continuar hacia el segundo de los requerimientos, el queEn la carta, Puigdemont fija un plazo depara concretar la reunión con el Gobierno central y propone que participen en este diálogo "todas aquellas instituciones y, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan una oportunidad de explorarlo".A juicio del president, "la situación que vivimos" es de tal "trascendencia" que "exige respuestas y soluciones políticas que estén a la altura". "Mi carta quiere contribuir a alcanzar este tipo de respuestas, que son las que nos pide la mayoría de la sociedad y las que se esperan en Europa, que no entiendeEn este sentido, Carles Puigdemont se declara sorprendido por el hecho de que el Ejecutivo central, en su escrito del 11 de octubre, "anunciara la voluntad" dede la Constitución para suspender el autogobierno de Cataluña".Tras recordar los resultados de las últimas elecciones al Parlament, subraya quela "firme voluntad" del Govern paraAdemás, del diálogo, Puigdemont pide a Rajoy el fin de la "represión" en Cataluña. Cita como ejemplos que este lunes "están citados como imputados en la Audiencia Nacional dos de los líderes de la sociedad civil catalana que han impulsado las manifestaciones pacíficas de millones de personas desde el año 2010".Asimismo, recuerda que también está citado el mayor de los Mossos d'Escuadra,También en el apartado de la "represión" cita Puigdemont "vulneración de derechos fundamentales" como la "intervención y congelación de las cuentas bancarias", "la censura de internet y de medios de comunicación; la violación del secreto postal; las detenciones de servidores públicos; yEl artículo 155 de la Constitución implica, como primer paso tras la decisión del Gobierno, un requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma en cuestión.de sus obligaciones.Ahora, para elevar la petición a la Cámara baja sería necesaria la convocatoria de otroLa Cámara alta, según el artículo 189 de su reglamento, también formulará un requerimiento deal presidente autonómico. Se encargará de ello la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y, a partir de ahí, se estudiará si procede llevar al Pleno las demandas del Gobierno. A diferencia del Congreso, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.