Carmena destituye al concejal de Hacienda por no apoyar el nuevo plan de gasto impuesto por Montoro

"Ha sido un privilegio"

No renuncian al "debate político"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena al hasta ahora miembro de la Junta de Gobierno y delegado de Economía y Hacienday coloca en su lugar a quien fue responsable de Hacienda como concejal de IU en la anterior legislatura,que mantendrá la presidencia de las juntas municipales de Centro y Chamberí que viene desempeñando hasta ahora.Carmena ha firmado el decreto correspondiente ante la decisión comunicada por IU y el propio delegado de que se ausentaría de la sesión plenaria que se celebrará hoy lunes, 18 de diciembre, y que el Plan Económico Financiero (PEF) que él había elevado al pleno en su calidad de responsable del Área."No puedo permitir que el concejal de Hacienda no aprobara la propuesta (del PEF) que, ha expuesto la regidora al inicio de la sesión ante el edil Sánchez Mato.Carmena ha expresado su seguridad en que el nuevo PEF se apruebe en este Pleno para "volver a la normalidad del Ayuntamiento dejando atrás una medida tutorial". Sobre el cese de Sánchez Mato, la alcaldesa ha definido laLa alcaldesa ha tomado esta decisiónen el artículo 14.3 de la ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Regimen Especial de Madrid.A tenor de la misma normativa, la alcaldesa ha dictado también otro decreto en el quemiembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y titular del Área de Economía y Hacienda, en sustitución del cesado Sánchez Mato.El hasta ahora delegado de Economía y Hacienda, que, ha afirmado que "ha sido un privilegio trabajar por Madrid", asume como propios "los errores" y de los aciertos señala que son colectivos. "Ha sido un privilegio trabajar por Madrid desde el área de Economía y Hacienda durante estos dos años y medio. Un 10 a todo mi maravilloso equipo y al funcionariado. Los errores son míos. Los aciertos colectivos", ha escrito en su cuenta de Twitter.El edil de Ganemos ha llegado sobre las 9.25 horas al pleno del Palacio de Cibeles, donde también han acudido los otros dos concejales de IU-Ganemos,. A su llegada se ha dado un abrazo con los concejales de Ganemos, y Mato ha declinado hacer declaraciones a los medios.Sobre las 10:50, Sánchez Mato, junto a sus compañeros Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez, hansobre el Plan Económico y Financiero (PEF) junto a los tres ediles de Ganemos, Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán.Los seis ediles han abandonado el Salón de Plenos durante el debate, cuando el concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna haEl nuevo delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid,, ha avanzado que no renunciarán ni alcon la previsible aprobación de la "tercera revisión" del Plan Económico-Financiero (PEF).Jorge García Castaño, que ha cambiado de escaño con Sánchez Mato, ha señalado en su primera intervención como concejal de Hacienda que esperan aprobar la tercera revisión del PEF antes de finalizar el ejercicio dado que. "Es la tercera revisión, esperamos que sea la definitiva para salir de la tutela financiera para poder llevar a cabo las políticas de inversión que necesita la ciudad", ha indicado."No renunciamos al debate político y a la movilización social con la aprobación del PEF y profundizaremos nuestras alianzas sociales. No renunciamos a más inversión sino que con esta aprobación", ha defendido el concejal.El también concejal-presidente de Centro y Chamberí ha destacado que otro de los objetivos es devolver ela la arena política dejando a un lado el exceso de judicialización.