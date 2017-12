Junqueras manda un 'mensaje' a Puigdemont: "Estoy en la cárcel porque soy consecuente con mis actos"

El exvicepresident y candidato de ERC,, ha afirmado que está en la cárcel porque "no me escondo nunca de lo que hago" y, en un mensaje que puede interpretarse como un dardo al expresident,, por haberse marchado a Bruselas.En declaraciones a Rac1 emitidas este lunes, recogidas por Europa Press, ha confiado que: "Espero poder venir, seguro que será así, a la sesión de investidura y poder formar Govern, que seguro que formaremos, y que si así lo decide el Parlament tendré la posibilidad de presidir"."Estoy convencido de que no restringirán mi derecho a asistir a esa sesión constitutiva", ha planteado, ya que se encuentra en prisión preventiva junto al conseller de Interior cesado,, mientras se investiga al Govern de Carles Puigdemont porde caudales públicos.Junqueras ha abogado por configurar uny ha asegurado que su paso por la cárcel de Estremera ha contribuido a reforzar sus convicciones. Esta entrevista la realizó el viernes pasado utilizando una de las dos llamadas semanales a las que tiene derecho en prisión, aunque Rac1 no la ha emitido hasta hoy."Estoy, y de que todo lo que he hecho en mi vida, ha contribuido a plantar de forma muy sólida semillas que seguro que fructificarán de justicia, libertad y respeto a la dignidad humana", ha manifestado.