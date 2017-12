Claves, en 2015

La Candidatura d’Unitat Popular ( CUP ) ha perdido más de la mitad de sus 10 escaños en el Parlament de Cataluña. Con el 99,20% del voto escrutado, la CUP lograría el. Por provincias, obtendría en Barcelona un 4,36% de votos y 3 escaños y en Girona un 5,32% y 1 escaño. No lograría obtener representación parlamentaria ni en Lleida (5,04% de las papeletas) ni en Tarragona (4,00%).Con estos resultados, los cupaires perderían sus escaños en Lleida y Tarragona, mantendría el de Girona y reducirían a, donde pasarían de 7 a 3 asientos. No logra, pues, lospara formar grupo parlamentario propio en el Parlament. En las, se repite la misma situación: los anticapitalistas ven reducido sus votos a la mitad. En Barcelona pasan del 10,01% de votos al 5,30%, en l'Hospitalet de Llobregat del 5,97% al 2,75%, en Badalona del 6,50% al 2,98%, en Terrassa del 7,12% al 3,82% y en Sabadell del 7,94% al 4,18%.Pese al fuerte retroceso, sus diputados de la CUP seránpara completar la mayoría absoluta de los independentistas, que necesitan sumar dos escaños (Junts per Catalunya ha obtenido 34 y ERC 32) para alcanzar los 68 necesarios para formar Gobierno. A lo largo de la campaña de unas elecciones que la CUP ha tachado de “ilegítimas”, por ser convocadas por el Gobierno a través de la aplicación del 155 de la Constitución, los anticapitalistasy, ante la ambivalencia de ERC y Junts per Catalunya, han advertido de que no cuenten con su apoyo si se trata de continuar con la Autonomía.El líder de la CUP,, ha valorado de forma positiva los resultados de los comicios de este 21D, donde han logrado mantener la mayoría absoluta “republicana” en el Parlament:, ha expresado en su comparecencia con casi la totalidad del voto escrutado. En ese sentido, ha celebrado la victoria contra la que consideran una intromisión ilegítima del Gobierno español: “En estas elecciones hemos derrotado el 155. El golpe de Estado, perpetuado por el Estado español y la UE, ha quedado claramente deslegitimado”.Además, como ha venido haciendo durante toda la campaña, Riera ha recordado su compromiso con la vía unilateral para construir la República catalana: "Haremos valer nuestros 4 escaños para construir República.Este es el momento de hacerlo, para hacer valer la voluntad de la gente", ha manifestado.En los comicios celebrados en 2015, el partido independentista y de izquierdas encabezado por Antonio Baños logró en el Parlament de Cataluña. Unas cifras que triplicaban su resultado de las anteriores elecciones de 2012, a las que concurrían por vez primera, y en las que obtuvieron un 3,47% de los votos y tres escaños.Así, la CUP se convirtió en la fuerza clave para lograr una mayoría absoluta de los independentistas, que se había hecho con. El apoyo de la CUP a Junts pel Sí finalmente llegó a escasas horas de que expirara el plazo para validar la legislatura y se materializó en la investidura del que fuera entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont.A cambio de la cabeza del expresident Artur Mas, la CUP firmó un acuerdo de Gobierno con Junts pel Sí por el que se blindaba la estabilidad parlamentaria al comprometerse los cupaires a “no votar en ningún caso en el mismo sentido que los grupos parlamentarios contrarios al procés y/o el derecho a decidir cuando esté en riesgo la estabilidad parlamentaria”.Sin embargo, laquedó patente en momentos como la aprobación de los presupuestos de este año, donde los anticapitalistas lograron introducir una referencia explícita al referéndum.