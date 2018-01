ERC quiere a Puigdemont de president pero avisa de que nadie es "imprescindible"

Presidencia del Parlament

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha mantenido este viernes la apuesta de su partido por(JuntsxCat) pero, ante los obstáculos que se plantean, ha avisado de queen el proyecto soberanista."Lo queporque las personas son muy necesarias, algunas mucho, pero nadie es imprescindible", ha afirmado el republicano en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.Tardà ha expresado quey vicepresidido por, pero no ha descartado otro escenario porque, según ha alegado, lo prioritario es que hayay no tanto quién lo encabece.El republicano ha asegurado en nombre de su partido que las negociaciones entre las listas independentistas tendrán un final positivo y que no se demorarán: "Afirmo y doy la palabra de Esquerra quey que habrá Govern independentista".Por ahora JuntsxCat y ERC están de acuerdo en constituir la semana que viene el Parlament y unir sus votos para, pero sigue en el aire si investirán a Puigdemont a distancia: JuntsxCat lo ve factible y los republicanos quieren consultar primero a sus servicios jurídicos Tardà ha pedido que el Govern priorice políticas sociales progresistas y hadesde el Parlament: "La independencia ya la hemos declarado y solo la declaramos. Declaraciones ya no haremos más".Ha apostado por reconquistar un escenario de diálogo como paso previo a la negociación y con el objetivo de "no descarrilar", y ha defendido que la República no se implementó parahacia Cataluña.Preguntado por si el diputado electo de ERC, Ernest Maragall , sería un buentras la renuncia a hacerlo de Carme Forcadell , Tardà ha expresado que el exconseller tiene toda la confianza de ERC: "Para mí sería una persona magnífica".También haal frente de la Cámara, al considerar que para ERC la presidenta es "una joya, un ejemplo de abnegación e inteligencia y comportamiento digno", y ha pronosticado que el tiempo le dará la razón.