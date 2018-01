El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez hay el Estatuto de Autonomía en un escrito dirigido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que solicita salir de prisión y hade la declaración de independencia de Cataluña.En este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado un día después de declarar ante el magistrado que investiga los hechos relacionados con el denominado procés, expone que, al haber sido elegido diputado en las elecciones del 21D, y que es similar a la de otros investigados en la causa que se encuentran en libertad.En este sentido, explica que una vez que se presentó a las elecciones del pasado 21 de diciembre ya hizo una ", sin perjuicio del mantenimiento de la legítima voluntad de modificarlo por vías siempre legales, pacíficas y democráticas". Esto no quita que discrepe de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni que se haya "inalterado sus postulados ideológicos", añade."Esta circunstancia ha sido claramente ratificada en su declaración manifestando por un lado elespañola y el Estatuto de autonomía que ya ha dejado presentado por escrito en el Parlament", subraya el escrito. Durante su comparecencia ante el juez Llarena, fuentes presenciales en la declaración apuntaron que Sànchez no fue tan contundente, pues mencionó que cualquier vía tiene que ser de respeto a la institucionalidad del Estado.Asimismo, el expresidente de ANC hace hincapié en que, sino que "siempre" ha apostado por "la vía pacífica y democrática". En esta línea, asegura que si Junts per Catalunya, formación política con la que concurrió a los comicios catalanes, "alterara su programa electoral y optara por una declaración unilateral de independencia".Por otro lado, el abogado de Sànchez hace referencia en el escrito a la supuesta pertenencia de su cliente en el Comité Estratégico previsto en la hoja de ruta del Govern de Puigdemont para conseguir la independencia e insiste en que. Por último, señala que la asociación que lideró, la ANC,y asegura que se limitó "a instar a los ciudadanos a su pacífica participación".