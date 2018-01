Condenan a Convergència por cobrar 6,6 millones en comisiones ilegales a través del Palau

Decomisos

Comisiones del 4%

Félix Millet

Jordi Montull

​​​​​​​Gemma Montull

"Enriquecimiento injusto"

Seis millones en paradero desconocido

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha considerado probado que CDC cobróen comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partidoEl tribunal condena por estos hechos al extesorero de CDCa 4 años y cinco meses de prisión por un delito de, según la sentencia hecha pública este lunes. La sentencia llega ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran por primera vez en el Palau de la Música y tras un juicio que ha durado cuatro meses y medio con 16 acusados y una cincuentena de sesiones.La Audiencia de Barcelona ha condenado también al expresidente del Palau de la Músicade prisión y a su mano derecha,, ade prisión por el saqueo de la entidad musical.Según el fallo de la sentencia hecho público este lunes, la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull,, ha sidode prisión, después de que los tres alcanzaran un pacto con la Fiscalía a cambio de su confesión.La sentencia ha sido redactada por el ponente Julio Hernández, después de que el caso fuera enjuiciado por el tribunal de la Sección 10, presidido por la magistrada Montserrat Comas, junto a José Antonio Lagares y el propio Hernández. El fallo se ha hecho público siete meses después de concluir el juicio en el quereconocieron el expolio de la institución musical y el cobro de comisiones por parte de CDC a través de un patrocinio de Ferrovial al Palau, y tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía.Según la sentencia, desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de las comisiones satisfechas por Ferrovial a CDCy al expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, dePor eso, la Audiencia acuerda, por Millet y por Montull con este tráfico de influencias: 6.676.105,58 euros el primero, 2.804.716,29 euros el segundo y 701.179,07 el tercero. Sin embargo,Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de un delito societario de administración desleal y tráfico de influencias, altodos los delitos.La sentencia considera probado que Millet, Montull y su hija Gemma Montull montaron un entramado a través del Palau de la Música que permitió la destinación ilegal de más deque sirvieron para beneficio particular de los responsables del Palau y el pago de comisiones a CDC y hubo además el correspondienteSegún informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Millet y Montull, desde diciembre de 2003, con la contribución de Gemma Montull, "pusieron en práctica unade la Asociación, la Fundación y el Consorcio (del Palau) para aplicarlos bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos".Considera que una de las acciones a través de las que Millet y Montull buscaron y obtuvieron un enriquecimiento personal a costa de los fondos de la Asociación y la Fundación fue mediar parapor el que la sociedad Ferrovial, mediante el pago de comisiones a CDC, "obtenía lay licitación para la construcción de obra pública en Catalunya".Así, los dos principales acusados pactaron con el ya fallecido extesorero de CDC—"sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas o de quien su responsabilidad penal ha sido declarada prescrita"— quea cambio de que garantizara la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública anual.Este entramado de pago de comisiones de obra pública, Millet y Montull contribuyeron a su creación, y después, con la llegada de Gemma Montull como directora financiera, a su, poniendo a disposición de los exdirectivos de Ferrovial y de miembros de CDC toda la estructura económica del Palau.Así —prosigue la sentencia— pudieron, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio y convenios de colaboración, y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau.Según la Audiencia, la comisión que desde Ferrovial y CDC se pactó que pagaría la empresa a cambio de obra pública fue dely se repartía del siguiente modo:l (y los dos responsables del Palau a su vez se lo repartían en un 80% para el primero y 20% para el segundo).Todos estos detalles fueron confesados en el juicio que tuvo lugar entre marzo y junio por los propios, que alcanzaron un pacto con Fiscalía para, muy especialmente para Gemma Montull, para quien la Fiscalía pedía dos años de prisión y que, con lo que puede finalmente ingresar en prisión.Además, la sentencia afirma que este "acuerdo criminal" se mantuvo, hasta que en julio de 2009 los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el Palau de la Música.Añade que las comisiones ilícitas pactadas por Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, con Millet, Montull, Daniel Osàcar y —antes que él— Carles Torrent, con destinación a CDC se hacían, sirviéndose de la estructura jurídico financiera del Palau.de prisión por un delito continuado de, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento mercantil y falsedad contable, además de delito continuado por tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.Habiéndosele aplicado "y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento", se condena a Millet a unapor blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.También se le condena a abonar al Consorci del Palau, conjunta y solidariamente con Jordi Muntull, un total de, y. Además, deberán abonar ambos 6,1 millones a la Associació Orfeó Català, y un máximo de 1,5 millones por la compra-venta del local Sant Pere Més Alt.Otros abonos a los que se les condena sony 6 millones sustraídos del Palau y del Orfeó.Además de las condenas económicas compartidas con Millet, apor malversación de caudales públicos, falsedad documental y contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.También se le condena a una multa depor blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.y 22 días de prisión, y a 2,6 millones de multa por un delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida en concurso medial cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; otro continuado de tráfico de influencias, y otro de blanqueo de capitales.El fallo considera probado que Millet, Montull y su hijapara fines privados como obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de bodas y compra de bienes.Los tres llegaron a un pacto con la Fiscalía para confesar a cambio de reducir sus penas y, de hecho,: finalmente se la ha condenado a cuatro y medio, una pena que, de confirmarse, no permite evitar el ingreso en prisión.El tribunal, en cambio,general del Palaude todas las acusaciones de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y apropiación indebida.El relato de los hechos probados recoge que Millet y Montull "hicieron frente a importantes gastos particulares, provocándose" con fondos de la Fundació, la Associació y el Consorci del Palau.Entre estos gastos están, por ejemplo, las: "El total de fondos de la Fundació indebidamente destinados a sufragar los ostentosos enlaces de las hijas de Félix Millet ascendió a, afirma el tribunal en su resolución.Y añade que Millet y Montull también gastarony más de un millón de euros en obras en viviendas particulares.Además, 3,7 millones de euros se entregaron a terceros en pago de adjudicaciones de obra pública en los que mediaron ambos condenados: por esa mediación, "Millet y Montull percibieron, que se repartieron al 80-20% y que obtuvieron en su práctica totalidad mediante el cobro de cheques".La cantidad de fondos en efectivo que ambos sacaron de las cuentas del Palau entre 2002 y 2009 para fines ajenos asciende a, de los que "al menos siete los hizo suyos Félix Millet, incorporándolos a su patrimonio", y 1,3 más fueron para Montull.​​​​​​​, cuya suma asciende a 6 millones, según la sentencia, que apunta que Millet y Montull mediaron "para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial, mediante pago de comisiones a CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos" públicos.