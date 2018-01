Interior ofrece a policías y guardias civiles una equiparación "total" de sus sueldos con los Mossos de 1.500 millones en tres años

"Larga negociación"

Bien por el salario, mal por los derechos laborales

El Ministerio del Interior ha ofrecido este martes a policías y guardias civiles unacon respecto a Mossos d'Esquadra incluyendo una partida derepartida durante los próximos tres años. La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, contempla que los sindicatos se comprometan a igualar sus derechos sociolaborales con los Mossos d'Esquadra.La propuesta la ha planteado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , en la reunión del Consejo de la Policía Nacional. En el documento se refleja el compromiso para "solicitar eldel Capítulo I de los próximos tres Presupuestos de la Policía Nacional". Días atrás se había planteado un plan de inversiones y mejoras de material, pero los sindicatos advirtieron que los 1.500 millones eran sólo para sueldos.Interior subraya la "dificultad para fijar puesto a puesto esa equiparación" pero se compromete a destinar "laque desarrolle su actividad en el Cuerpo de la Policía Nacional que la existente en los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para financiar a los agentes que hacen lo propio en el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra".Zoido se ha acercado a los sindicalistas que protestaban frente a la sede de la Dirección General de la Policía en Madrid. Entre ellos había una persona disfrazada del muñeco de Piolín , convertido en emblema tras la operación Copérnico desplegada en Cataluña ante el desafío independentista. El ministro iba acompañado del secretario de Estado de Seguridad,, y el director del Cuerpo,. Este martes también hará lo propio con lasLa propuesta que ha puesto Interior encima de la mesa alude a la, que le reclaman un compromiso para fijar cuantía y plazos para la equiparación que, según sus cálculos, precisa de 1.500 millones desde 2018 a 2020. El documento alude sólo a Mossos y, por tanto,. Tampoco refleja la necesidad de contar con Presupuestos Generales del Estado, como sí ha hecho Zoido en sus últimas intervenciones públicas."El Ministerio del Interior se compromete atotal y completa entre los miembros de la Policía Nacional, que desarrollan su actividad policial en el conjunto de España, y los del cuerpo de los Mossos de Esquadra que hacen lo propio en la Comunidad Autónoma de Cataluña", recoge el documento en su punto primero. El dinero se repartirá "a razón deresultante de la negociación en cada uno de ellos", dice en referencia a un plazo de tres años.En esta negociación se incluye una contrapartida a los sindicatos. "Los sindicatos que ostentan la representación de los Policías Nacionales", dice la propuesta, "se comprometen aque no tengan reconocido los agentes del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra por aquellos que estos últimos tengan reconocidos para, de esta forma, culminar el proceso de equiparación entre ambos cuerpos".Interior añade que "en caso de no resultar posible dicha supresión o requerir un determinado plazo temporal, las cantidades destinadas a financiar tales derechosen el punto tercero". "Los firmantes acordarán el sistema de determinación de las cantidades a las que se refieren los párrafos anteriores", concluye el Ministerio.Fuentes de Interior explican que la mejora salarial conlleva también una. "El Ministerio propone una equiparación integral que supone que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil tendrán todos los derechos y todas las obligaciones que disfrutan los Mossos d'Esquadra", señalan."La máxima que se aplica es que a igual trabajo, misma dedicación e idéntica responsabilidad le corresponde", según estas fuentes, "ellaborales".Losde la Policía Nacional con representación en el Consejo hanla propuesta del Ministerio del Interior y han avisado de que. Aún así, reconocen que la de hoy "es la propuesta que querían escuchar del ministro", ya que se compromete a destinar 1.500 millones de euros repartidos en tres años.En una circular, los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP advierten al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de queLos sindicatos aseguran que no permitirán recortes en sus derechos, recelosos del punto de la propuesta de Interior en la que defiende que los representantes de policías y guardias civiles se tienen que "comprometer a sustituir cualquier derecho de carácter sociolaboral que no tengan reconocido" los Mossos.que son esos derechos sociolabores que supuestamente sí tenemos Policía y Guardia Civil y de los que no disponen otras policías autonómicas", señalan fuentes sindicales consultadas por Europa Press. Para ello se constituirá una mesa técnica que determinará las partidas destinadas a la equiparación.