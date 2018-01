Javier y Carlos Bardem escribirán en infoLibre un 'diario de a bordo' de su expedición a la Antártida con Greenpeace

Javier y Carlos Bardem junto con el productor y director Álvaro Longoria se embarcarán durante una semana en el barco rompehielos de Greenpeace Artic Sunrise, que protagoniza una creación de un santuario antártico de 1,8 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a tres veces la superficie de España. Los hermanos Bardem escribirán un diario de a bordo para info Libre en el que relatarán su experiencia, que se desarrollará entre el 23 y 31 de enero. Los actoresjunto con el productor y directorseen el barco rompehielos de Greenpeace Artic Sunrise, que protagoniza una expedición científica de tres meses con la que reclamará lade 1,8 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a tres veces la superficie de España. Los hermanos Bardem escribirán un diario de a bordo paraen el que relatarán su experiencia, que se desarrollará entre el 23 y 31 de enero.

Así, los actores y el director serán testigos junto con los científicos de Greenpeace de los ecosistemas del océano Antártico y pedirán su protección. Durante la expedición, el productor ganador del Goya por Hijos de las Nubes, la última colonia,sobre la belleza de estas aguas que están "amenazadas por intereses comerciales" y que llevará el título Sanctuary.Su viaje comenzará en Punta Arenas (Chile) el próximo 23 de enero ylos cineastas conocerán una de las zonas más prístinas de la Tierra. La expedición de Greenpeace durará tres meses. Para el viaje los hermanos Bardem han abierto sendas cuentas personales en Twitter e Instagram en las quedesde el barco."Es una oportunidad única para que hagamos historia y demos un paso más en la defensa de los océanos. Quiero contribuir a través de esta campaña de Greenpeace a que se conozca más la, situado en el fin del mundo y, sin embargo, tan relevante para la supervivencia del planeta", ha manifestado Javier Bardem.Para Carlos Bardem es supero asegura que este va a ser "un viaje mágico" en el que documentar "no solo la belleza inigualable de ese entorno sino además conocer de primera mano las amenazas que lo acechan"."Es hora de que los, empezando por las del océano Antártico. No hay plan B porque no hay planeta B: este es el momento de lograrlo", ha añadido. Greenpeace explica que crear un santuario antártico permitiría ofrecer refugio seguro para más de 9.000 especies que habitan sus aguas ypor parte de los barcos pesqueros industriales.Longoria, que realizará el documental Sanctuary ha manifestado que buscará que el espectador conozca de primera mano la frágil situación medioambiental de uno de los últimos mares sin explotar, el océano Antártico. "Este documental pretendeno solo sobre las causas y efectos de la sobreexplotación de los recursos, sino también de la", ha concluido.Por último, la responsable de la campaña Santuario de Greenpeace España,, cree que es fantástico contar con Javier, Carlos y Álvaro para dar visibilidad a una zona "tan lejana y olvidada" del planeta. Marcos ve en el cine. "El poder de la comunicación es fundamental para hacer reaccionar a los países y que protejan el océano Antártico", ha subrayado.La campaña Santuario Antártico comenzó este lunes y hay 300.000 en todo el mundo a través de la página de Internet: www.protecttheantarctic.org