Francisco Camps fue quien le dijo a Ricardo Costa que o la trama Gürtel le desviaba a determinados empresarios facturas por servicios prestados al PP o se quedaba sin cobrar. Eso es, al menos, lo que acaba de declarar Álvaro Pérez, El Bigotes, en el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP . Pérez, cara visible de Orange Market, lo ha narrado así: "En el caso del señor Costa cuando empezamos a reunirnos con el señor Crespo, yo le decía a Costa que era una barbaridad hacer esto y no lo digo por el cabreo que tenía Costa y la presión que yo le metía. Ricardo habla con la persona a la que le consultaba todo y le dice 'tenemos problemas serios'. Y le dicen que es la única manera y si no que lo deje.".Además de a Camps, El Bigotes ha señalado entre los "interlocutores" con poder de decisión al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, que estuvo involucrado en el caso de los trajes, y a la senadora Adela Pedrosa , que era secretaria general del PP valenciano cuando Camps llegó a la presidencia valenciana en 2003.El responsable de Orange Market ha disparado también en lo que a los nueve empresarios acusados y que ya el martes confesaron haber pagado facturas del PP: "Los empresarios aquí no están todos los que son ni son todos los que están.Previamente, Pérez había ratificado lo declarado por Francisco Correa y Pablo Crespo: una parte de los servicios al partido se cobraba en B y otra también con facturas falsas endosadas a contratistas públicas.Tras una pregunta del fiscal sobre la mecánica de funcionamiento de Orange Market en relación al PP, Pérez ha respondido con el siguiente anuncio: "Llevo dos días oyendo que voy a tirar de la manta. Le voy a contar a usted lo que he presenciado. Siempre he dicho lo que sé hasta los límites que sé y puede que haya cosas que me haya callado.".Pablo Crespo, lugarteniente de la trama ya había señalado por la mañana al antiguo número dos de Francisco Camps en el PP valenciano, Ricardo Costa, como quien en una reunión a la que también asistió Álvaro Pérez les planteó un dilema: si querían cobrar tenían que enviarle facturas a empresarios. Según Crespo, que ha cifrado en un millón la deuda del PP valenciano con su grupo en septiembre de 2007, Costa no les dijo a qué empresarios debían endosarle esos cargos porque seguramente ni lo sabía. Pero el "trágala" quedó planteado.. Ahora, Pérez ha avalado esa versión.