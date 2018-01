Defensa no conoce los detalles de la mili de Macron y declina valorar si es "exportable"

Defensa europea

La directora general de Política de Defensa, Elena Gómez Castro, ha afirmado este martes que no conoce suficientemente la propuesta de "servicio militar" lanzada por el presidente francés, Emmanuel Macron, de manera que, informa Europa Press.Además, ha puntualizado que, por lo que se conoce, la propuesta, sino "un modelo ad hoc", único, basado en una "activación de un mes".Gómez se ha expresado así durante un debate organizado por elsobre La defensa europea en marcha. Balance y expectativas, junto al director general de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Enrique Mora; el investigador de Elcano Félix Arteaga y el codirector del Instuto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Jesús Núñez, moderado por el director de Elcano, Charles Powell.Durante el debate, han admitido que la defensa europea ha empezado ya a, y que "cuando se dice que reforzar la defensa europea es reforzar la OTAN no es exactamente así", en palabras de Mora.Según ha explicado, si bien la defensa europea no tiene como objetivo una defensa "territorial" como sí tiene la OTAN, lo cierto es que la Alianza Atlántica ya ha empezado a "ofrecer" lo mismo que la UE:para dotarles de capacidades de afrontar una crisis. "Ya hay una competencia, pero en principio es sana porque los objetivos políticos son los mismos", ha resumido.También Gómez ha admitido esta competencia y ha incluido en ella a las Naciones Unidas. Así, ha explicado que los países deben hacer esfuerzos pora todas y, de hecho, ha asegurado que "España hace un esfuerzo colosal por mantener el equilibrio entre la ONU, la UE y la OTAN".Por su parte, Núñez ha opinado que lpara hacer frente a las amenazas de hoy, que no tienen base territorial o ésta es difusa, porque además de ser multilateral es "multidimensional".Arteaga ha defendido que la OTAN debe estar—como vecino de Europa— y ha apuntado que a la hora de ofrecer contribuciones se verá quién está más interesado en la defensa respecto del este de Europa y quién respecto del sur.En cuanto al impacto del brexit en la defensa europea, Mora ha explicado que Londres ha presentado a la negociación una, pero la UE no ha fijado aún su posición de partida.Según ha dicho, la posición española es que Reino Unido no podrá participar en la, pero sí hacer aportaciones, porque ya está regulada la posibilidad de que los países que no son miembros de la UE participen. De hecho, ha precisado que Georgia ha contribuido más que Reino Unido a las operaciones europeas.Desde el punto de vista de la industria de la defensa, Mora cree que seríaprescindir de la cooperación con Reino Unido, y cree que es posible llegar a acuerdos para dejar claro que Londres no podrá usar recursos del futuro Fondo Europeo de Defensa.Además, Gómez ha puntualizado que para las capacidades europeas hay unal que sí pueden aportar los países no miembros.Conforme a la posición de que Reino Unido no podrá participar en la toma de decisiones, España considera que el país no podrá albergar—el Gobierno ha presentado ya una petición formal para que Rota acoja el cuartel general de la Operación Atalanta, que actualmente se ubica en Northwood—.Por otro lado, los responsables del Gobierno han defendido laen materia de defensa (PESCO) frente a los avisos de que puede perder eficacia por haber incluido finalmente a prácticamente toda la UE —todos menos Reino Unido, que dejará la UE en 2019, Dinamarca, que no participa en la política europea de Defensa y Malta—.Ambos han defendido queque cuando se empezó a pensar la PESCO. Además, Mora ha explicado que la Unión no podía permitirse crear otra brecha entre los países europeos tras las profundas heridas que dejaron las crisis del euro y de los refugiados.Además, se ha preguntado si España habría podido entrar en ese primer grupo de cabeza si se hubieran planteado. En este punto, la responsable de Defensa ha replicado que la PESCO no sería posible sin España, que es el único país que ha participado en todas las misiones europeas desde 2005 y entre 2017 y 2018 habrá tenido el mando de cuatro de las seis.