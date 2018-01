Torrent convoca el pleno de investidura de Puigdemont para el 30 de enero a las 15.00 horas

Propuesta y publicación en el Bopc

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado este jueves el pleno de investidura de Carles Puigdemont (JxCat) para el, informa Europa Press.Así, ha firmado la convocatoria horas después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , haya anunciado los primeros pasos paraque se pueda investir a Puigdemont.La convocatoria , recogida por Europa Press, cita el artículo 146 del reglamento del Parlament y fija como: Debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont i Casamajó, candidato propuesto a la Presidencia de la Generalitat.Torrent cita a Puigdemont pese a lade que no puede ser investido, y fuentes parlamentarias explican que no se puede convocar un pleno de investidura sin especificar claramente al candidato.Torrent propuso como candidato a Puigdemont el lunes, y el martes publicó el nombramiento en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc), y precisamente esa publicación es la que centra elEl Gobierno alega que no se puede producir una sesión de investidura, algo que comparten los letrados del Parlament y los partidos de la oposición.Pero Torrent, ERC, JxCat y la CUP arguyen que Puigdemont es el candidato legítimo porque es el único que puede reunir lospara ser investido, aunque los cupaires todavía no han decidido si le apoyarán.Los independentistas están unidos en la, pero discrepaban en la fecha del pleno: ERC quería que fuera el martes 30 y JxCat el miércoles 31 —día límite para hacerlo—, mientras que la CUP no se posicionaba a favor de ninguna de las dos fechas.Las formaciones de Cs, PSC y el PP han mostrado este jueves sucontra un pleno en que no esté el candidato, si bien Puigdemont todavía no ha concretado si asistirá —está en Bruselas y si regresa a España será detenido—.Estos tres grupos se alinean con los letrados del Parlament y exigen que el candidato esté en el pleno y por eso animan a Torrent que proponga otro candidato que reúna lospara gobernar desde Cataluña y con plenas facultades.El orden del día del pleno de investidura acabará de detallarse en unael martes por la mañana, horas antes de la sesión.La oposición quería cerrar este mismo jueves los detalles del pleno en una reunión que Torrent ha mantenido con representantes de todos los grupos, pero el presidente de la cámara los ha emplazado a laAnte esta situación, el PP ha pedido por escrito a Torrent que ofrezca todos los detalles del pleno como mínimode que se celebre, es decir, este viernes.La Mesa del martes también abordará lasde cinco de los siete diputados encausados, clave para la investidura de Puigdemont.Los cinco que han pedido delegar el voto forman parte de JxCat o de ERC, grupos con mayoría en la Mesa, por lo que tienen elEl candidato a presidir la Generalitat,(JxCat), ha avisado este jueves al Gobierno central de que seguirá reivindicando la mayoría independentista surgida en las urnas del 21-D: "Nunca podréis silenciar ni doblegar la voluntad del pueblo catalán". Lo ha dicho en un apunte en Instagram recogido por Europa Press después de que el Gobierno central haya iniciado los trámites para impugnar su investidura.Adjunta la imagen de unay dice: "Podéis encarcelar, usurpar, manipular, mentir, prohibir, insultar, menospreciar, amenazar, expoliar, perseguir, arruinar, vilipendiar, pegar, coaccionar, pero nunca podréis silenciar ni doblegar la voluntad del pueblo catalán #repúblicacatalana".