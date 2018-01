Directo | Pedro Sánchez exige a Rajoy "una respuesta política" para dar una salida a la crisis en Cataluña

info Libre

️ @carodrovira: "Un error importante fue confundir una mayoría parlamentaria con una mayoría social, creo que el Govern se ha tirado a la piscina sin que hubiera suficiente agua, pero estos procesos no son cuestión de días" @EuskadiHoy https://t.co/mb4259IFE7 — Onda Vasca (@ondavasca) 31 de enero de 2018

A causa de la brutalitat policial i les detencions de dos persones s'ha decidit assembleàriament sortir juntes per la sortida de l'Estació de França i desconvocar l'acampada. — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 30 de enero de 2018

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, aplazó este martes el pleno de investidura del expresident Carles Puigdemont hasta que pueda "garantizar la inmunidad" del candidato de JxCat. Desde el grupo de Puigdemont y la CUP se criticó que ERC había tomado esta decisión sin consultarles, mientras que cientos de personas se concentraron en torno a la Cámara catalana esa misma tarde.Sigue enel minuto a minuto de la situación en Cataluña:El diputado en el Parlamento catalán de ERC Ernest Maragall ha asegurado quey ha defendido la decisión del presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, de aplazar el Pleno de investidura. En un debate en Catalunya Ràdio , recogido por Europa Press, en el que han participado también los diputados autonómicos de la CUP Carles Riera y de JxCat Francesc de Dalmases, Maragall ha insistido en esta línea y ha apuntado que de haberse producido la investidura de Puigdemont no habría un 'president' sino "un presidente destituido".El expresident de la Generalitat de Cataluñaasegura en una serie de mensajes de móvil que. "Esto se ha terminado", dice en referencia al procés, para añadir: "los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí". [Ampliación] Lospor los Mossos d'Esquadra este martes durante la protesta en favor de la investidura del candidato de JxCat, Carles Puigdemont, en la que manifestantes irrumpieron en el recinto del Parlament violentando el cordón policial han quedado en. Según han informado a Europa Press fuentes policiales, los dos detenidos están pendientes ahora de que les cite un juez y se les atribuye un delito de atentado a los agentes de la autoridad.El expresidente de ERC y exvicepresident de la Generalitat de Cataluña, Josep-Lluís Carod Rovira , ha afirmado en una entrevista en Onda vasca que ve "con una mezcla de" la actuación de laporque "hay cosas que no se están haciendo bien", aunque ha reconocido que el contexto no es "nada fácil", de "represión del Estado español que llega a unos límites máximos". "Hay gente en la cárcel, hay gente que tiene que pagar multas y hay gente que está en el exilio. Por eso,de más largo alcance y no esperar al último momento para tomar ciertas decisiones que no ayudan al avance del movimiento", ha indicado.El secretario general del PSOE,, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que déy presente un "horizonte de salida" a la crisis en Cataluña porque la finalidad de los gobernantes "no es conservar el poder, sino resolver los problemas en lugar de cronificarlos". En su intervención en un desayuno informativo en el que ha presentado al líder de los socialistas madrileños,Sánchez ha advertido de que en política, "el que no hace nada tampoco es nada" y ha subrayado que lo que España pide en la actualidad es fundamentalmente "sobre si estánpara formar Govern. Fuentes de JxCat han asegurado que el acuerdo de Govern con ERC está "casi ultimado", y que los motivos que han llevado a Torrent a posponer el pleno son los que ha explicado el presidente del Parlament y no otros. Sin embargo, fuentes de los republicanos han apuntado a Europa Press que dicho acuerdo para formar Govern, discrepando así de la posición que reivindican desde JxCat.Los Comitès de Defensa per la República (CDR) acordaron a última hora de este martes"a causa de la brutalidad policial" y tras el arresto de dos personas. En un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, los CDR explicaban que se había acordado en asamblea abandonar el parque de la Ciutadella por la salida de la estación de França. De este modo, desconvocaban la acampada iniciada horas antes frente al Parlament como señal de protesta a la decisión del presidente de la cámara de aplazar el pleno de investidura de Puigdemont.Los Mossos d'Esquadradurante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes ante el Parlament de Cataluña. Cientos de personas se concentraron ante la cámara, y decenas de ellas saltaron el cordón policial para protestar a las mismas puertas. Los servicios sanitarios informaron de que se atendió a 24 agentes y a tres manifestantes tras estos enfrentamientos, todos por heridas leves.