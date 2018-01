Directo | JxCat pide mantener el pleno y dice que Torrent no les ha consultado

info Libre

12.00.

11.55.

La voluntat popular no es desconvoca!

Mantenim la convocatòria!

14.30 h | plaça St. Jaume

15 h | passeig Lluís Companys

Comunicat https://t.co/M1pUuZzFPL

Defensem el que hem votat! #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/s0P5IgZCBw — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018

11.44.

11.39.

11.20.

10.20.

10.15.

10.05.

9.45.

@marianorajoy: "Si se alcanza un acuerdo para investir a Puigdemont se estará vulnerando el imperio de la ley y el Estado de Derecho. El presidente del Parlament debe ser consciente de que ocurrirá si se salta la ley. " https://t.co/mju0prWinl#LDRajoy pic.twitter.com/WpGAtp0Cix — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 30 de enero de 2018

9.38.

9.35.

Què volen aquesta gent, que truquen de matinada....



Els diré que no hi ha res més constitucional que investir un govern dels partits que han guanyat les eleccions i res més inconstitucional que intentar impedir-ho amb ordres de presó i detenció, querelles o amenaces. — Josep Costa (@josepcosta) 30 de enero de 2018

9.24.

9.15.

Este martes estaba prevista la sesión de investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont (JxCat), que el Tribunal Constitucional dictaminó que solo puede tener lugar si el candidato se encuentra presencialmente en el Parlament. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado la suspensión del pleno, pero ha matizado queSigue enel minuto a minuto de la situación en Cataluña:El portavoz de ERC,, hade aplazar el pleno de investidura. Sabrià, en declaraciones a TV3, ha redundado en que la investidura se aplaza hasta que pueda tener "valor real y efectivo", y permitir que haya un "nuevo Govern" que ponga fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El portavoz apunta que Torrent hace caso a la petición de Puigdemont en el sentido de que así hacer una "defensa efectiva de los derechos de los diputados".Laeste martes la decisión del presidente del Parlament y ha exigido que se mantenga la convocatoria:, ha manifestado en alusión al Tribunal Constitucional. En un comunicado, la entidad soberanista ha explicado que mantiene la manifestación que había convocado para este martes desde plaza Sant Jaume al paseo Picasso, frente al Parc de la Ciutadella, donde está el Parlament, y la concentración posterior.El líder de la CUP en el Parlament,de aplazar el pleno de investidura y ha exigido quepor "lealtad" al resultado electoral. "Por lealtad al resultado del 21-D, el pleno debe ser convocado hoy. Ninguna concesión al Estado. La democracia no se aplaza #República", ha manifestado el diputado cupaire en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.JxCat ha pedido que el pleno de investidura de Carles Puigdemontpara las 15 horas de este martes y ha asegurado que el presidente del Parlament no les ha consultado el aplazamiento. Fuentes del grupo de JxCat han reivindicado que "se dan las condiciones políticas para hacer el pleno de investidura hoy".El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comenzado a las 11.00 horas aen calidad de testigo al exconseller del Interior de la Generalitat de Cataluñaen el marco de la causa que investiga por el denominado procés, según informan fuentes jurídicas. Jané estaba citado para este martes junto con los también exconsellers. El exdiputado catalán ha llegado a las dependencias judiciales poco antes de las 9.00 y dos horas después ha hecho lo propio Munté mientras que Ruiz no había llegado cuando han arrancado los interrogatorios."He instado a los servicios jurídicos de la cámara a que el Parlament, ha anunciado Torrent, que considera que la impugnación preventiva por parte del Gobierno a la investidura de Puigdemont constituye "un fraude de ley". El presidente del Parlament ha querido subrayar que el pleno dehasta que pueda celebrarse una votación de investidura "con valor real y efectiva".El presidente del Parlament, Roger Torrent, haprevisto para las 15.00 y ha anunciado que se celebrará cuando "haya todas las garantías". "Me he comprometido personalmente a garantizar la inmunidad de Puigdemont y todos los diputados", ha señalado Torrent, quien ha añadido que el único candidato a la investidura es el expresident. "Ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni el TC decidirán quién tiene que ser el presidente de la Generalitat. Es a los diputados y diputadas a quienes les corresponde elegirlo", ha añadido.Elal presidente del Parlament quede Carles Puigdemont (JxCat) previsto para este martes a las 15 horas. El escrito, recogido por Europa Press, está firmado por el líder de los socialistas catalanes,, y la portavoz, Eva Granados, que han entregado una copia a la Mesa del Parlament, que se reúne a las 10 horas. La solicitud pide suspender el pleno de investidura "dado que no se cumplen las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional", así como abrir una nueva ronda de consultas para analizar la situación.El presidente del Gobierno,, ha asegurado este martes quela decisión del Tribunal Constitucional prohibiendo la investidura del expresident desde la distancia o por vía telemática y ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent , que tiene que seren que puede incurrir si "se salta" la resolución del tribunal de garantías. [Ampliación] Los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y la CUPde investidura previsto para este martes, en el que el candidato a la Presidencia de la Generalitat es Carles Puigdemont, aunque éste no esté presente en la Cámara. Así lo han explicado fuentes de las negociaciones a Europa Press, que han detallado que el acuerdo, pero que no se ha acordado cómo llevarlo a cabo.El vicepresidente primero del Parlament,(JxCat), hafrente a las "querellas o amenazas" del Estado. Lo ha hecho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press. "No hay nada más constitucional que investir un Govern de los partidos que han ganado las elecciones y nada más inconstitucional que intentar impedirlo con órdenes de cárcel y detención", ha reivindicado Costa.El Pleno delde forma extraordinaria este martes, día 30, para estudiar las alegaciones presentadas por Carles Puigdemont y el resto de diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat) al acuerdo adoptado el pasado sábado de suspender el debate de investidura en el Parlament si se pretende hacer en ausencia del candidato de este grupo.La Mesa del Parlament se reúne este martes a las 10.00 horas paraque está previsto a las 15.00 y, entre otras cuestiones, decidirá si admite o rechaza la solicitud deque han hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez, ambos encarcelados.Inicialmente la Mesa tenía más peticiones de delegación de voto, pero dos diputados han retirado sus solicitudes y cuatro más han renunciado a sus escaños, por lo que no participarán en el pleno de investidura.